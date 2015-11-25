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Yaşam

Erkekler son 11 ayda 255 kadın öldürdü!

Silahlanma kadın cinayetlerini etkiliyor

25 Kasım 2015 13:03

1 Ocak'tan 23 Kasım'a kadar, erkekler, 255 kadın ve yanlarındaki 16 erkek, beş bebek ve 12 çocuğu öldürdü. Kadınların yüzde 9’u kendilerini öldüren erkekten daha önce şikayetçi olmuştu.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, 1 Ocak 2015- 23 Kasım 2015 arasında erkekler, 255 kadın ve yanlarındaki 16 erkek, beş bebek ve 12 çocuğu öldürdü.

Kadınların yüzde 18,5’i, yani neredeyse her 5 kadından 1’i, boşanmak/ayrılmak istedikleri, barışma teklifini reddettiği, birliktelik teklifini reddettiği ya da evden ayrılmaya karar verdiği için öldürüldü. (47 kadın)

 

Yüzde 9'u şikayetçi olmuştu

 

Kadınların yüzde 9’u kendilerini öldüren erkekten daha önce şikayetçi olmuş, koruma tedbir kararı çıkartmış ya da sığınmaevinde kalmıştı (23 kadın).

Kadınların şikayetlerin bazıları kayda geçirilmemiş, bazıları ciddiye alınmamış, kadınlardan bazılarıysa baskı ve tehditler nedeniyle şikayetini geri çekmişti. Bazı kadınlar ise koruma tedbir kararı almayı ya da bir sığınmaevine yerleşmeyi başarmıştı, ancak cinayetler önlenmedi.

 

Kadınları en yakınlarındaki erkekler öldürüyor

 

Kadınların yüzde 53’ünü dini veya resmi nikahlı kocaları, nişanlıları veya sevgilileri öldürdü (135 kadın).

Kadınların yüzde 11’ini eski partnerleri (eski koca, eski nişanlı, eski sevgili) veya birliktelik teklifini reddettikleri erkekler öldürdü (28 kadın).

Kadınların yüzde 15’ini ise baba, erkek kardeş, ağabey, damat, eski damat, oğul, kayınpeder, kayınbirader gibi aile fertleri öldürdü (39 kadın).

 

Silahlanma kadın cinayetlerini etkiliyor

 

Cinayetlerin yüzde 57’si ateşli silahlarla, yüzde 27’si bıçak ve diğer kesici aletlerle işlendi. Bunun yanısıra kadınlar arabayla ezilerek, boğularak, boğazları kesilerek, darp edilerek ve yakılarak öldürüldü.

Erkekler 90 kadını tabancayla, 56 kadını tüfekle, 69 kadını bıçak ve diğer kesici aletlerle, 17 kadını boğarak, dokuzunu boğazını keserek, altısını darp ederek, beşini cisimle darp ederek, birini yakarak, birini arabayla ezerek öldürdü. Bir kadının öldürülme şekli haberlerde yer almadı.

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