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Bir kadın cinayeti daha: Önce işe aldı, sonra öldürdü

İstanbul'da sevgilisini öldüren saldırgan daha sonra ağzına dayadığı silahla intihar etti

31 Ekim 2015 10:14

İstanbul Bağcılar'da çalışan Zübeyde Yüksel, bir yıldır beraber olduğu iddia edilen sevgilisi Aziz Yılmaz tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

NTV'nin haberine göre, Aziz Yılmaz, Zübeyde Yüksel'i kendi çalıştığı tekstil firmasında işe başlattığı gün saat 14:00 sıralarında Yüksel ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Aziz Yılmaz, tartışmanın büyümesi üzerine silahını çekerek kadına kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra havaya ateş ederek, bir süre kaçmaya çalıştı.

İş yerinin önünde bulunan caddeye çıkan Yılmaz, silahını kendi ağzına dayayarak intihar etti. Zübeyde Yüksel ve Aziz Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

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