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Her yerde cinayet var; son 5 yılda Türkiye'de en az 1134 kadın öldürüldü!

kadincinayetleri.org sitesi, 2010-2015 yılları arasında Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerini haritalandırdı

24 Kasım 2015 10:31

Ceyda Ulukaya 

5 yıllık dönemde en az 1134 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Türkiye’de, ‘saçını kızıla boyatmak’, ‘yeni elbise almak’, ‘patates köfte yapmamak’, ‘tuzluğu uzatmamak’ veya 'sadece gıcık olmak’ dahi bir kadın cinayetinin bahanesi olabildi. Failler ise koca, sevgili, baba, oğul, erkek kardeş, kısaca kadınların en yakınındaki erkekler...

kadincinayetleri.org sitesi, veri tabanı oluşturma amacıyla 2010-2015 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerini haritalandırdı. Cinayetlerin il ve ilçelere dağılımının görülebildiği harita üzerinden, kadın cinayetlerini faillerine, faillerin bahanelerine, şiddet ya da boşanma unsurlarına göre sınıflandırmak ve haber kaynağına ulaşmak mümkün.

bianet’in Erkek Şiddeti Çetelesi’ndeki verilerin temel alındığı, Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı desteğiyle yürütülen araştırmaya dayanarak hazırlanan site, cinayetlerin önlenmesi ve bu alanda oluşturulacak politikalara katkı sağlamayı amaçlıyor. 2015 verileri de eklendikten sonra site her ay güncellenen bir görünüme kavuşacak.

 

Kadın cinayetlerinin haritası

 

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne girerken:

* 5 yılda en az 1134 kadın öldürüldü

* 2 kadından birinin faili kocası veya eski kocası oldu

* 141 kadın şiddet veya tehdit karşısında resmi makamlara başvurduğu halde öldürüldü

* 235 cinayet devam eden ayrılık veya boşanma sürecinde yaşandı

 

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