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Bir kadın cinayeti daha: Boşanmak isteyen eşini öldürdü!

44 yaşındaki Bedriye Taşkın'ı vurmasının ardından intihara kalkışan A. Taşkın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

14 Eylül 2015 01:58

Çanakkale'de boşanma aşamasında olduğu eşi 44 yaşındaki Bedriye Taşkın'ı tabancayla vurup öldüren A. Taşkın, aynı silahla başına ateş ederek intihar etmek istedi. Ağır yaralanan A. Taşkın, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Çanakkale'de A.Taşkın ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bedriye Taşkın arasında, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi'ndeki, oturdukları apartmanın bahçesinde saat 16.30 sıralarında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A. Taşkın eşi Bedriye Taşkın'ı belinden çıkardığı tabancayla boynundan vurup ağır yaraladı. A. Taşkın, ardından aynı tabancayı kendi başına dayayıp bir kez daha ateşledi.

Silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Taşkın çifti, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalelerine rağmen Bedriye Taşkın kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan A. Taşkın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayda kullanılan tabanca bahçede bulunurken, Bedriye Taşkın'a ait çantanın da çimlerin üzerinde olduğu görüldü. Tabancaya incelenmek üzere el koyan polis, çevrede boş kovan araması yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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