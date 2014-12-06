Erkekler neden porno izler?

Porno izlemek, evli ya da bir ilişkisinin olup olmamasına bakılmaksızın pek çok erkek için günlük hayatın bir parçası. Peki porno izlemek neden alışkanlık haline geliyor? İşte erkeklerin porno izlemelerinin 10 nedeni:

1) Cinsel hayata renk katmak

Şunu kabul edelim ki, gerçek hayatta seks bazen sıkıcı ve monoton olabilir. Erkekler ise bu sıkıcı ve monotonluktan kurtulmak için porno filmlere yöneliyorlar. Unutmayın, onlar her zaman farklı ve yeni cinsel pozisyonları denemek ister ve hiçbir zaman pornoda izlediklerini birebir ilişkilerine uygulamazlar, sadece ilham alırlar.

2) Vahşi fanteziler

Erkekler porno izleyerek hayal dünyasındaki cinsel hayatlarına hiçbir sınır koymadan, çılgın ve vahşi seks fantezileriyle süslerler. Bir nevi fantezi dünyalarını geliştirmek için de pornoya başvururlar.

3) Çıplak kadın izlemek

Unutmayın, erkekler çıplak kadınları izlemeye bayılırlar. Ve porno bu ihtiyacı karşılayabilecek en büyük kaynaklarıdır.

4) Can sıkıntısı

Bir çoğunuz buna inanmayabilir ama pek çok erkek can sıkıntısından porno izliyor. Kadınlar sıkıldıklarında dizi izlerken, pek çok erkek sıkıldığında porno izliyor.

5) Öğrenme amaçlı

Bazı erkekler kadınları cinsel anlamda etkilemek ve farklı şeyler sunabilmek için porno izliyor. Yani bunu kendileri için bir cinsel eğitim olarak görüyor.

6) Dinlenmek

Pek çok erkek günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atmak için porno izliyor.

7) Alternatif seks

Yalnız erkekler cinsel hayatlarını canlı tutmak için porno izlemeyi en iyi alternatif seks yolu olarak düşünüyor ve bu yüzden yalnız erkeklerin çoğu porno izlemekten büyük keyif alıyor.

8) Cinsel baskıdan kurtulmak

Erkeklerin çoğu yakın çevresi tarafından cinsel baskı görüyor. Böyle zamanlarda ise kendilerine bir çıkış, rahatlama yolu olarak görüyorlar.

9) Alışkanlık

Erkeklerin pek çoğu porno izlemeyi alışkanlık haline getirmiş hatta bağımlısı olmuş durumda. Erkeklerin vazgeçemediği bir takım alışkanlıklar var ve porno bu alışkanlıklardan sadece birisi.

10) Cinsel zevk almayı kolaylaştırmak

Porno izleyerek mastürbasyon yapan erkekler böylelikle cinsel zevk alma yolunu kolaylaştırmış ve verimli hale getirmiş oluyor. Sekse ihtiyaç duydukları her an çok fazla çaba ve enerji sarf etmedikleri için bu yola başvuruyorlar.