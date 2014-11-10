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Dünya

'Pornonun yeni yıldızları’ halk oylarıyla seçilecek

ABD’de yapılacak bir reality yarışmasında ‘pornonun yeni yıldızları’ 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak

10 Kasım 2014 22:29

Las Vegas’taki 2014 Adult Video News ödüllerine, pornonun en büyük yıldızları “Sex Factor” adındaki reality yarışması için bir araya geldi. Sekiz kadın ve erkek yarışmacı, “porno yıldızlığı” ve 1 milyon Dolarlık ödül için yarışacaklar.

ABD, daha önce hiç filme alınmamış 16 yarışmacıdan bir kadın ve bir erkek kazananı halkın oylarıyla seçecek. Her bölümde, yarışmacıların yeteneklerini ve cinsel cazibelerini test edecek zorlu bir görev onları bekliyor.

Becerilerini geliştirmek, gittikçe artan karmaşık ve oldukça açık seçik cinsel durumları aşarak ilerlemek için, diğer yarışmacılarla ve endüstride yer alan yıldızlarla birlikte çalışacaklar.

6 ve 7 Aralık’ta yüzlerce Sex Factor heveslisi, jüriyi etkilemek ve programda yer alabilmek için Los Angeles’a hücum edecek.

Yarışmanın jürileri arasında ünlü porno yıldızları Tori Black, Remy LaCroix, Keiran Lee ve Lexi Belle gibi isimler bulunuyor.

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