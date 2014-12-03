İngiltere'de porno filmlere düzenleme

İngiltere, porno filmlere yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Ülkede, 2003 yılında geçirilen İletişim kanunu gereğince ‘kadının zevk alması’na vurgu yapılmıştı. İngiltere'de geçerli olan ve filmler ile dizileri kapsayan 2014 İşitsel & Görsel Medya Servisi Düzenlemesi bundan böyle porno filmleri de kapsayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere'deki yeni düzenleme kapsamında porno filmlerde şiddet uygulamaları, fiziksel ve sözlü istismar ve çeşitli fetiş hareketleri yasaklandı. Açıklanan raporda, yasaklanan hareketlerin bir kısmının “hayatı riske sokabileceğine" dikkat çekildi.

'Düzenlemeden ziyade eğitim'

Porno sektörüne getirilen düzenlemeler, İngiltere'de insanların bu unsurları içeren porno filmleri izlememelerini garanti etmiyor. İnternette sansüre karşı olan aktivistlerden Jerry Barnett, hükümetten gelen bu karara tepki gösterdi. Sansür karşıtları, “Zaten +18 sınırlaması olan yayınlar için neden yasak getiriliyor? İnsanlar tarafından oluşturulan ahlaki yargılar İngilizleri porno izlemekten alıkoymaya çalışılıyor” şeklinde konuştu. Yasaklar arasında, kadınların geleneksel olarak zevk aldığı düşünülen birkaç maddenin sansürlenmesi ise özellikle dikkat çekti.

Independent’a konuşan ödüllü İngiliz yönetmen Erika Lust, “Nelerin tehlikeli ve nelerin aşağılayıcı olduğunun yanı sıra, nelerin insan doğasına uygun olduğunun düşünülmesi gerek. Düzenleme yapmaktan ziyade eğitim vermenin önemi hatırlanmalı” dedi.