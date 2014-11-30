Cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar

Cinsellik konusunda herkesin doğruluğuna inandığı yanlışlar bulunabiliyor. İşte cinselliğe dair bazıları erkekleri bazıları kadınları ilgilendiren 20 şehir efsanesi...

1. Penis boyu ile ayak boyu arasında bir bağlantı yoktur!

Penis boyuyla ayakkabı büyüklüğü arasında bir ilişki yoktur. Ayrıca el veya kulak büyüklüğü de penisinizin büyüklüğüyle ilgili ipucu vermez.

2. Ortalama penis boyu 17 cm değildir

Ortalama penis boyutunun 17 cm olduğu doğruluğu olmayan bir efsanedir. Yapılan 15 farklı araştırma ortalama penis boyutunun 12 cm olduğunu gösteriyor. Amerika Indiana'da 1600 erkekle yapılan araştırmada da bu 14.2 cm çıktı.

3. Kondom kullanmak daha geç boşalmanızı sağlamaz

Avrupa ve Amerika'dan 500 erkek ilişki sırasında tam birleşmenin genellikle 5 dakika sürdüğünü açıkladı. İlişki esnasındaki ortalama gecikme süresi 18-30 yaş arası erkeklerde 6.5 dakika olarak açıklanırken bu süre 40-50 yaş arası erkeklerde 4.3 dakika. Kondom kullanılıp kullanılmamasının bu süreye bir etkisi yok.

4. Sperminizi arttıramazsınız

2005'te 6,000'den fazla erkekten alınan örneklere bakılarak bir hafta seks yapmayan erkeklerin sperm miktarının 3.7 ml olduğu, bu oranın seksten bir gün sonra 2.3 ml'ye düştüğü görüldü. Ancak aynı gün tekrar boşalan erkeklerde bu rakam yine 2.4 ml. Ne kadar beklemek istediğinize siz karar verin.

5. Erkekler sarı saçlı kadınları kumrallara göre daha fazla arzulamaz

Sarı saçlı kadınların daha fazla seks yaptığı veya daha çok partneri olduğunu gösteren herhangi bir bağlantı yok. Sarışınların yoğun olduğu ülkeler ve kültürler vardır. Ancak sarı saçlı kadınların erkeklere daha çekici geldiği yönündeki bir genelleme yanlış olur.

6. Kadınlar kel kalmayacak

Son yıllarda iyice artan kadınların ileride kel kalacağı efsanesi de doğru değil. 2010'da 2400'den fazla kadınla yapılan ankete göre 18-68 yaş arası kadınların 11%'inin saçı hep dökülüyor. Yüzde 20'si hiç saç kaybetmezken 25%'i arada sırada saç döküyor. Kadınlarda saç dökülmesi belli bir olgunluğa eriştikten sonra her yaşta görülüyor.

7. Daha büyük göğüsler küçük göğüslere göre daha az hassas değildir

Bazı insanlar büyük göğüslerin daha uzun sinirlere sahip olduğunu ve bu nedenle daha az hassas olduğunu iddia ederler ancak bu bilgi de yanlıştır.

8. Seks sanıldığı kadar önemli bir egzersiz değildir

Tabii kalori yakmaya yardımcı olur ancak herkes o kadar aktif değildir. 30 dakikalık bir seks 85-150 arası kalori yakar ancak daha önce de bahsedilen ortalama ilişki süresini hesaba katarsak (5 dakika) bu oldukça zor.

9. Kadınlar da erkekler kadar aldatabilir

Tüm erkeklerin aldattığı da doğru olmayan bir efsanedir.Ayrıca yaşın bunda bir etkisi yok. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin 23%'ü kadınların da 19%'u ilişkileri olduğu halde eşlerini aldatmış.

10. Erkekler kadınlardan daha erken cinsel zirve yapmaz

Kadınlar da erkekler de 20'li yaşları boyunca tüm yılı seks yapmadan geçirebiliyor. Kadınlar da erkekler de 20'li yaşların ortalarından itibaren mastürbasyona devam ediyor. Erkekler 30'lu ve 40'lı yaşlarında genelde haftada 4 kez seks yaparken kadınlar 20'li yaşlarından sonra haftada 4 kez yapıyor.

11. Erken boşalma, yaşla ilgili değildir

Erkeklerin genelde genç yaşlarda erken boşalma yaşadığı da yanlış bilinen bir efsane. Çalışmalar 18-29 yaş arası erkeklerin 30%'unun böyle bir sorun yaşadığını gösterse de 30'lu yaşlarındaki erkeklerin 32%'si, 40'lı yaşlarındaki erkeklerin 25%i ve 50'li yaşlarındakilerin de 32%'si bu sorunu yaşıyor. Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde bunun yaşla ilgili olmadığı görülüyor.

12. Erkekler her 7 saniyede bir seksi düşünmez

Bu günde 57.000 kere seksi düşünmek demek oluyor ki bu da pek mantıklı değil. Erkeklerin 40%'ından fazlası seksi ayda birkaç kere düşündüğünü ya da haftada birkaç kez düşündüğünü açıkladı. 4%'ü ise ayda bir ya da iki kere düşündüğünü açıkladı.

13. Evli insanların mastürbasyon yapmadığı fikri de yanlıştır

Bir diğer araştırma, erkeklerin 98%'inin ayda yaklaşık 12 kez, Kadınlarınsa ayda yaklaşık 5 kez mastürbasyon yaptığını ortaya koyuyor. Evli çiftlerde erkeklerin 85%i kadınlarınsa 45%i mastürbasyon yapıyor.

14. Ölü erkekler erekte olamaz

Ölü adamların hala ereksiyon olabildiği tamamen yanlıştır. Bu ancak ereksiyon sırasında ölmüş bir adamsa mümkün olabilir ancak uzun sürmeyecektir.

15. Kadınlar da erkekler gibi erotik rüyalar görür

Erotik rüya, rüya sırasında orgazm olmak ve bunun şiddetiyle uyanmak demektir. Araştırmalara göre kadınların yüzde 40'ı erotik rüya gördüğünü açıklıyor, yüzde 30'u ise bunu en son bir yıl önce yaşadığını söylüyor.

16. Mastürbasyon körlüğe yol açmaz

Mastürbasyonun körlüğe yol açtığı da kesinlikle yanlıştır. Ayrıca cornflakes gibi bazı yiyeceklerin içine katılan bir katkı maddesinin cinsel isteği azaltarak mastürbasyon isteğinize son verdiği de doğru değildir.

17. Doğum kontrol hapı kilo almanıza neden olmaz

Doğum kontrol hapları ilk çıktığında çok yüksek oranda östrojen ve progesteron seviyesi içeriyordu ancak günümüzde çok daha düşük seviyelerde üretiliyor.

18. Çocuğunuzun cinsiyetini belirleyemezsiniz

Çocuğunuzun cinsiyetine bazı cinsel pozisyonları uygulayarak karar verebileceğinizi düşünmek tamamen hurafedir. Bazı insanlar daha derin boşalmanın kız çocuğuna, tersinin de erkek çocuğuna yol açacağına inanır ancak buna kesinlikle siz karar veremezsiniz.

19. HPV (rahim ağzı kanserine sebep olan virüs) aşısına seks yapana kadar ihtiyacınız olmayacağı yanlıştır

HPV aşısının işe yaraması için zaman gerekir ve seksten sonra bu aşıyı yaptırmanızın size bir yararı olmaz. Yeni yetişkin bireylerin (13-19 yaş) 3/4'ü cinsel tecrübe yaşar ve bunlardan 2/3'ü en az iki farklı kişiyle olur. Amerika'da çocukların 6%sı 13 yaşından önce cinsel birliktelik yaşıyor ve çocukların da cinsel hastalıklardan korunmaya ihtiyacı vardır. HPV aşısı virüsü engellemekle ilgilidir yani ne kadar erken yaptırırsanız o kadar iyidir.

20. HPV aşısı genç kızlarda cinsel isteği artırmaz

Bilinen bir diğer yanlış ise HPV aşısının genç kızlarda cinsel isteği arttırdığı. Yaklaşık 1400 genç kızla yapılan araştırmada 493 tanesine aşı yapıldı ve bu kızlar 3 yıl boyunca takibe alındı. Cinsel isteklerinde herhangi bir değişim olduğu gözlenmedi.