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Ergenekon'da 3 yeni tahliye daha

Ergenekon davasında gazeteci Tuncay Özkan, Levent Göktaş, Sedat Peker'in ardından Kemal Kerinçsiz, Dursun Çiçek ve Alparslan Aslan'da tahliye edildi

10 Mart 2014 19:12

13. Ağır Ceza'nın ret yanıtı verdiği Kemal Kerinçsiz için ise 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Avukat Kemal Kerinçsiz, Emekli Albay Dursun Çiçek, Danıştay saldırısı faili Alparslan Aslan'a tahliye kararı çıktı. Kerinçsiz'e yurtdışı yasağı da konuldu.
Mahkeme, Emekli Korgeneral Mehmet Ersöz'ün tahliye talebinin görüşülmesini yarına bıraktı. Dursun Çiçek, Balyoz davasından da hükümlü olduğu için tahliye kararına rağmen salıverilmeyecekAlparslan Arslan ise haftada üç gün polis merkezine gidip imza atacak. 

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