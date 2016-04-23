Ergenekon ve Bayloz sanığı Alpay Üçok, Moritanya'da işadamı oldu

Türkiye'de son 10 yıl içerisinde peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 37.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan, iki kez ihraç edildiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) doktoralı hukukçusu Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, davalarından sonra Moritanya’da başka bir hayata başladı. Üçok, "Bu süreç, hayatında 3 TL'lik bir şey satmayan bir subayı, şimdi böyle bir alana yönlendirecek kadar, hayatlarımızı değiştirdi, altüst etti" dedi.

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Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Taylan Yıldırım’ın haberine göre, davalar nedeniyle sabıkasından dolayı avukat olamayınca, Moritanya'dan balık ithalatı yapıp geçimini sağlamaya başlayan Üçok, "Bu süreç, hayatında 3 TL'lik bir şey satmayan bir subayı, şimdi böyle bir alana yönlendirecek kadar, hayatlarımızı değiştirdi, altüst etti" dedi.

Davaların başladığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan Ahmet Zeki Üçok, ilk olarak 25 Eylül 2009 tarihinde Aziz Yıldırım'a yağma suçundan tutuklandı. Hakim Albay Üçok'un tutuklanmasından sonra hakkında peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, dolandırıcılık, sahte evrak temin etmek, görevi kötüye kullanma suçlarından toplam 37.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birçok davası Yargıtay'da kesinleşen Ahmet Zeki Üçok, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla, 30 Haziran 2014 tarihinde tahliye oldu.

Sabıkalarından dolayı avukat olamadı

Toplam 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK'dan ihraç edildi, rütbeleri söküldü, 'er' statüsüne indirildi. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok'un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi'nce 'hak ihlali olduğu' gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen henüz beraat etmediği için kayıtlarda sabıkalı olarak kaldı. Sabıkalarından dolayı ise Ahmet Zeki Üçok, sivil hayatında avukatlık yapabilme hakkını da kazanamadı.

Ziyarete gittiği Moritanya'da işadamı oldu

Maddi güçlük içerisine giren Ahmet Zeki Üçok, askerlik görevleri sırasında tanıştığı Moritanyalı arkadaşının ziyaretine gittiğinde, hayatında hiç bilmediği bir alana yöneldi. Ahmet Zeki Üçok, kurduğu Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi aracılığıyla, dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya'dan, balık getirmeye başladı.

Gerekli girişimlerini tamamlayan Ahmet Zeki Üçok, geçen ocak ayından itibaren de, birçok balık çeşidini Türkiye'ye getiren isim oldu. Zincir marketlerle ticaret görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Ahmet Zeki Üçok, askeri hakimlikten, işadamlığına uzan yolculuğunu anlattı.

“Hayatımda 3 TL’lik birşey satmadım”

Cezaevinden tahliye olduktan sonra kurucuları arasında şu anda CHP Milletvekili olan Dursun Çiçek'in de bulunduğu Kumpas Mağdurları Derneği'ni kurup başkanlığını yapan Ahmet Zeki Üçok, şöyle dedi:

"Kumpas davaları devletimize, TSK'ya büyük zararlar verdi. Ancak burada görünmeyen ya da göz ardı edilen bizler de varız. Bizlerin hayatları, bu davalardan sonra parçalandı, bambaşka alanlara kaymak zorunda kaldı. Ben Hava Kuvvetleri'nin tek doktoralı hukukçusu olarak ileride general olmayı beklediğim bir anda cezaevine girdim. Avukatlık yapamıyorum ama benim okutmak zorunda olduğum bir kızım var. Geçindirmem gereken bir evim var. Bana o davalar zamanında '90 villası var' diye haber yapıyorlardı. Oysa benim oturduğum ev bile kira. Mecburen ticarete atıldım. Davalar benim hayat akışımı değiştirdi. Bireysel olarak sadece biz değil, eşimiz, çocuğumuz, annemiz babamız bile etkilendi. Yaşanan hayat içinde ben ve benim gibiler, bu süreçten son derece zarar görerek çıktık. 1974'ten beri TSK içindeyim. Devre birincisi oldum, bu süreçte ne doktorluk ne de 40 yıllık askerlik hayatı kaldı, hepsi paramparça oldu. Hiç bilmediğimiz bir alana sürüklendik. Hayatında 3 TL'lik bir şey satmayan ben, şimdi balık getirip satmaya başladım."