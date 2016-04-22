AKP'li Şamil Tayyar: Ergenekon davasına bugün 'kumpas' diye kıvıranlar, yarın dizini dövecektir!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Ergenekon Davası ile ilgili yerel mahkeme kararını esas ve usulden bozup "Ergenekon örgütü yoktur" demesine ilişkin "Darbe ve ilişkili davalar sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi davalardır. Dünün hak davasından bugün 'kumpas' diye kıvıranlar, yarın dizini dövecektir. O zaman ibretlik halinize bakıp hem güler hem ağlarım" ifadelerini kullandı. Ergenekon sürecine ilişkin birçok kitabı bulunan AKP'li Tayyar, sosyal medya hesabından yorumlar yaptı.

1/ Darbe ve ilişkili davalar sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi davalardır. Siyaset kurumu desteğini çekerse tüm davalar aynı anda çöker.

2/ Balyoz ve Ergenekon'un akıbeti, birincil derecede siyasi desteğin buharlaşmasındandır. Türkiye darbelerle yüzleşme fırsatını kaçırdı.

3/ Darbe davalarındaki sahipsizlik, FETÖ, KCK, MİT TIR'ları, Casusluk, Öğretim Üyeleri gibi davalarda domino etkisi oluşturur.

4/ Dünün hak davasından bugün 'kumpas' diye kıvıranlar, yarın dizini dövecektir. O zaman ibretlik halinize bakıp hem güler hem ağlarım.

Üç yıl önce-üç yıl sonra: Yargıtay gazetelerin Ergenekon başlıklarını da esastan bozdu!