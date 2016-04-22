Üç yıl önce-üç yıl sonra: Yargıtay gazetelerin Ergenekon başlıklarını da esastan bozdu!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 274 sanıklı Ergenekon davasında, "Örgüt yok, hukuka aykırı delilller var" hükmüne vararak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını hem usul, hem de esas bakımından bozdu. Yargıtay'ın tarihi kararı, hükümete yakın gazetelerin davaya bakış açısını da değiştirdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013'te verdiği kararla 'darbecilerin cezalandırıldığını' duyuran birçok gazete, bu kez 'Ergenekon'un FETÖ kumpası olduğu' görüşünü ön plana çıkardı.

6 Ağustos 2013 tarihli nüshasında kararı "Darbeye müebbet" başlığıyla haberleştiren Yeni Şafak, Yargıtay kararını "Böyle bir örgüt yok" başlığıyla manşetten duyurdu. Bugünkü nüshasında (22 Nisan 2016) "Böyle bir örgüt yok" başlığını kullanan diğer bir gazete de Güneş oldu. Güneş, yerel mahkeme kararını "Tarihi davada ceza yağdı" üst başlığıyla "18 müebbet" diyerek duyurmuştu.

6 Ağustos 2013'te "19 darbeciye müebbet" manşetiyle çıkan Sabah, aynı kararı bu kez kumpas olarak niteleyerek "Yargıtay kumpası bozdu" dedi. Yerel mahkeme kararını "Derin devlete müebbet" başlığıyla duyuran Star gazetesi, bugünkü nüshasında "Ergenekon değil, FETÖ kumpası" başlığını kullandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını hükmün bozulmasının ardından 'kumpas' olarak niteleyen Türkiye gazetesi, 6 Ağustos'ta "Ağır darbe" başlığını kullanmıştı.

Akşam gazetesi "Paralel kumpas Gladyo'yu kararttı" başlığını kullanırken, Yeni Akit, "Darbeciler aklanmasın" manşetiyle çıktı.

Gazetelerin 5 Ağustos 2013 ve 21 Nisan 2016'da verilen iki farklı kararla ilgili haberleri duyurdukları başsayfaları şöyle: