Yargıtay Ergenekon davasının hükmünü bozdu, şimdi ne olacak?

Ergenekon davasında tutuklanarak 26 ay cezaevinde kalan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatlarından Prof. Dr. Fatih Mahmutoğlu, Yargıtay'ın üsul ve esastan bozma kararının ardından davanın çöktüğünü, Başbuğ yönünden ilave yargılama olmayacağını ve sanıkların da beraat edeceği kanaatinde olduğunu söyledi. Mahmutoğlu müvekkili Başbuğ yönünden dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilip Başbakanlık'tan izin isteneceğini söyledi. Mahmutoğlu, "Yargıtay davayı hem usulden hem esastan bozmuştur. Yine çok önemli bir bozma nedeni mahkemenin karar aşamasındaki oluşumu ve kararı veriliş biçimine ilişkindir, mutlak bozma edeni yapılmıştır" diye konuştu. Mahmutoğlu, "Adil yargılanma ilkesine aykırılıklar bakımından CMK 147-148'e aykırılıklar, savunmaya ilişkin süre sınırlamaları, sözlü yargılama ilkesine aykırılık, ek savunma verilmemesi iddiname ve dosyaların birleşmelerden kaynaklanan gereksiz zaman kaybının makul süreye aykırılığı özellikle vurgulanmıştır" dedi.

Mahmutoğlu, Hürriyet'ten Oya Armutçu'ya dava süreci ve Başbuğ açısından şu değerlendirmeyi yaptı:



"Müvekkilimiz açısından ilginç bir durum ortaya çıktı. Yargıtay görevli mahkemenin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olduğunu ve Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylemiştir. Bize göre şöyle bir prosedür izlenecek. Dosya ayrılacak ve müvekkilimiz yönünden dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bir tasarrufta bulunabilmesi için yasa gereği Başbakanlık'tan izin alması gereklidir. Ama ben böyle bir iznin verileceği kanaatini taşımıyorum. Bu gerekçeleri kararda hep birlikte göreceğiz. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz dava çökmüştür. İlave bir yargılamanın yapılacağını da sanmıyorum. Bu karar çok ibret vericidir ve çok üzüntülü bir süreç yaşadı Türk milleti. Müvekkilimiz açısından bu dosya kapanmıştır.

Yargıtay kararı sonrası dosya yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Dosyalar bozma gerekçeleri açısından ayrılacak. Mahkeme karara uyma ya da direnme kararı verecek. Ancak, Yargıtay'ın usul ve esastan verdiği Ergenekon terör örgütünün olmadığını söylediği bu karardan sonra verilecek kararın beraat olacağının söylemek mümkündür.

Hem usulden hem esastan bozuldu

Yargıtay davayı hem usulden hem esastan bozmuştur. Yine çok önemli bir bozma nedeni mahkemenin karar aşamasındaki oluşumu ve kararı veriliş biçimine ilişkindir, mutlak bozma edeni yapılmıştır. Adil yargılanma ilkesine aykırılıklar bakımından CMK 147-148'e aykırılıklar, savunmaya ilişkin süre sınırlamaları, sözlü yargılama ilkesine aykırılık, ek savunma verilmemesi iddiname ve dosyaların birleşmelerden kaynaklanan gereksiz zaman kaybının makul süreye aykırılığı özellikle vurgulanmıştır.

Deliller yönünden

Gösterilen bazı tanıkların dinlenmemesi yine huzura getirilen bazı tanıkların CMK 178'e aykırı şekilde dinlenmemesi, MİT mensupları, avukatlar gibi tanıkların izinsiz olarak dinlenmesi, belge incelemelerinin sadece kolluk birimlerince yapılmış olması, devlet sırrı kuralına aykırı bir biçimde değerlendirmenin mahkeme yerine savcılık makamınca yapılması bozma nedenleridir.

"Dijital deliller de çöktü"

Dijital deliller de sadece kollukla yetinilmiş olması başka bir bozma nedenidir. Diğer bir başlık ise aramalar yönündendir. Önleme aramalarının adli aramaya dönüşmüş olması, avukat bürolarının aranmasının mevzuata aykırı olması bozma nedenidir.

Askeri mahallerdeki aramalar CMK'ya aykırı

Yine askeri mahallerdeki aramanın CMK 119'a aykırılığı arama sırasında ihtiyar heyetinin bulunmaması bozma nedenidir.

Bilgisayarlardaki aramanın CMK 134'e aykırı olması ve arama sırasında ele geçirilen eşyalar üzerinde hile yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılmaması da diğer bozma nedenleridir.

Telefon dinleme açısından tanıklıktan çekilme hakkı sahiplerinin dinlenmesi, avukat ve müvekkillerin dinlenmiş olması, tesadüfen elde edilen delillerin kullanılmış olması bazen iletişimin dinlenmesi kararlarının mevcut olmaması usülsüz dinleme yapılma da bozma nedenidir.

Kolluk sohbeti gerekçeli karara yazıldı

Kişilerin ifadeleri alınırken kanunda olmayan mülakat ve sohbet şeklinde kollukta tutulan ifadelerin karara esas alınması, zorunlu müdafiliğe riayet edilmemesi bozma nedenidir.

Önsöz ve dipnot gerekçeli karara geçti

Gerekçeli kararda önsöz ve esasa ilişkin kısımlarda dipnot oluşu, kabul ve ret gerekçelerinin yokluğu, kanun eleştirisi yapılarak gerekçe ortaya konmaması ve hukuka aykırı deliler konusundaki gerekçelerin çok yetersiz oluşu da diğer bozma nedenidir.

"ETÖ yok, dava çöktü"

Somut delillerin olmadığı bazı delillere atıf yapılmasının asla yeterli olmadığı, 'Ergenekon Terör Örgütü'nün nerede, ne zaman,kimler tarafından kurulduğunun belli olmadığı hatta liderinin belli olmadığı hiyerarşik konumunun tarif edilemediği, hangi suçların işlendiğinin anlaşılamadığı diğer terör örgütlerini de yönlendirdiğine ilişkin tespitin dayanaksız olduğu çok açıktır. Bu açıdan da dava esastan çökmüştür.

Hükümete karşı suçta lehe kanan tespit hatalı

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı yeTCK bakımından lehe yasanın hangisi olduğuna ilişkin tespitlerin yetersiz oluşu ve unsurlara ilişkin tespitlerde hukuki hatalar olduğu görülmektedir. Bu dosyaya ilişkin usul ve esas konular ortaya çıkmış ve karar bozulmuştur. Bu davanın temelsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Danıştay davasının ayrılmaması ve Şener Eruygur yönünden durma kararı verilmemesi de bozma nedeni yapılmıştır.''