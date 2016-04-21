T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'un kurucusunu gördüğünü iddia eden Şamil Tayyar: Soytarılara pabuç bırakmam, hesabını veririm

"Bana hiç kimse Çetin Doğan ve Veli Küçük gibiler için güzelleme yaptıramaz"

21 Nisan 2016 20:34

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün, Ergenekon Davası ile ilgili yerel mahkeme kararını esas ve usulden bozup "Ergenekon örgütü yoktur" demesinin ardından, Ergenekon sürecine ilişkin kitapları bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yorumlar yaptı. Tayyar, "Ergenekon darbe davasıdır ve özü itibariyle haklıdır. Paralel yapıyla mücadelenin Ergenekon'u tümden aklamaya dönüştürülmesi büyük hatadır ve eski derin devletin hortlamasına yol açacaktır. Öyle konjonktürel soytarılara pabuç bırakmam, rüzgar tersten esiyor diye hakikatten ayrılmam. Ergenekon süreciyle ilgili 2 kitabım var ve her satırını savunurum, hesabını veririm" dedi.  

Tayyar'ın konuyla ilgili Twitter mesajları şöyle: 

1) Ergenekon darbe davasıdır ve özü itibariyle haklıdır. Maalesef cemaat 23 iddianameyi torba davaya dönüştürmüş ve özel hesabını görmüştür.

2) Paralel yapıyla mücadelenin Ergenekon'u tümden aklamaya dönüştürülmesi büyük hatadır ve eski derin devletin hortlamasına yol açacaktır.

3) Ergenekon süreciyle ilgili 2 kitabım var ve her satırını savunurum, hesabını veririm.

4) Ergenekon'la mücadele olmasa 2008'de Ak Parti kapatılır, Erdoğan başta olmak üzere kadroları hapse atılırdı.

5) Bana hiç kimse Çetin Doğan, Veli Küçük, Cemal Temizöz gibiler için güzelleme yaptıramaz.

6) Türkiye paralel yapıyla beraber Ergenekon/Balyoz gibi eski kirli yapılarla ortak mücadele yürütmek zorundadır, aksi halde bedeli ağır olur

7) Öyle konjonktürel soytarılara pabuç bırakmam, rüzgar tersten esiyor diye hakikatten ayrılmam. Nokta.

ETİKETLER

şamil tayyarergenekonhesabını veririmsoytarıçetin doğanveli küçüktwitterhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24