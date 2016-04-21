Ergenekon'un kurucusunu gördüğünü iddia eden Şamil Tayyar: Soytarılara pabuç bırakmam, hesabını veririm

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün, Ergenekon Davası ile ilgili yerel mahkeme kararını esas ve usulden bozup "Ergenekon örgütü yoktur" demesinin ardından, Ergenekon sürecine ilişkin kitapları bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yorumlar yaptı. Tayyar, "Ergenekon darbe davasıdır ve özü itibariyle haklıdır. Paralel yapıyla mücadelenin Ergenekon'u tümden aklamaya dönüştürülmesi büyük hatadır ve eski derin devletin hortlamasına yol açacaktır. Öyle konjonktürel soytarılara pabuç bırakmam, rüzgar tersten esiyor diye hakikatten ayrılmam. Ergenekon süreciyle ilgili 2 kitabım var ve her satırını savunurum, hesabını veririm" dedi.

Tayyar'ın konuyla ilgili Twitter mesajları şöyle:



1) Ergenekon darbe davasıdır ve özü itibariyle haklıdır. Maalesef cemaat 23 iddianameyi torba davaya dönüştürmüş ve özel hesabını görmüştür.



2) Paralel yapıyla mücadelenin Ergenekon'u tümden aklamaya dönüştürülmesi büyük hatadır ve eski derin devletin hortlamasına yol açacaktır.



3) Ergenekon süreciyle ilgili 2 kitabım var ve her satırını savunurum, hesabını veririm.



4) Ergenekon'la mücadele olmasa 2008'de Ak Parti kapatılır, Erdoğan başta olmak üzere kadroları hapse atılırdı.



5) Bana hiç kimse Çetin Doğan, Veli Küçük, Cemal Temizöz gibiler için güzelleme yaptıramaz.



6) Türkiye paralel yapıyla beraber Ergenekon/Balyoz gibi eski kirli yapılarla ortak mücadele yürütmek zorundadır, aksi halde bedeli ağır olur



7) Öyle konjonktürel soytarılara pabuç bırakmam, rüzgar tersten esiyor diye hakikatten ayrılmam. Nokta.



