Kılıçdaroğlu: Yargıtay'ın Ergenekon kararı eleştirilerimizin doğruluğunu gösterdi

Ergenekon davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte yaptığımız eleştirilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu bu karar" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hala hâkimler var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatinin kayyum atanan yayın organı Zaman'a CHP heyetini göndermesi nedeniyle Ergenekon'da müebbet, Balyoz'da 16 yıl hapis cezası alan emekli deniz kurmay albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek tarafından eleştirilmişti.