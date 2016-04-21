Yargıtay'ın bozduğu Ergenekon davası kararında kim, ne kadar ceza almıştı?

Yargıtay'ın "Örgüt yok, deliller hukuka aykırı" diyerek hükmü bozma kararı verdiği Ergenekon davası süreci Ümraniye'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de 27 el bombası ele geçirilmesiyle başlamıştı. Özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 274 sanık yargılanmış, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da bulunduğu birçok isim mübbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013'te kamuoyu ile paylaştığı 66’sı tutuklu 274 sanık hakkında verdiği 503 sayfalık karar metninin iki bölümden oluşan ilk bölümünde sanıkların bireysel durumlarına ilişkin hükümler yer alırken, ikinci bölümde de tutuklama, tahliye ve suç duyurularına ilişkin hükümlere yer verildi. Mahkeme, 16 bin 600 sayfalık gerekçeli kararı 3 Nisan 2014'te açıkladı.

Ergenekon'u "silahlı terör örgütü" olarak tanımlayan yerel mahkemenin kararında en yüksek hapis cezası 117 yıl 10 ay ile emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'e verilirken, 10 aylık en düşük hapis cezası da tutuksuz sanıklardan Asım Demir'e verildi. Dava sonucunda 13 yıl hapis cezası alan CHP'li vekil Sinan Aygün'ün 2 milyon 500 bin Euro'suna da el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, Alaettin Sevim, Altunay Şahin, Cemal Gökçeoğlu, Cengiz Köylü, Erol Mütercimler, Güler Kömürcü, Hıfzı Çubuklu, Hulusi Gülbahar, Mehmet Otuzbiroğlu, Rıza Ferit Bernay, Sedat Peker ve Ziya İlker Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 92 sanık hakkında sadece ’Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak’ suçundan 6’şar yıl ile 15’er yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile gazeteci Tuncay Özkan'ın yargılanma sürecinde olumsuz tutum ve davranış gösterdikleri gerekçesiyle cezalarında "iyi hal indirimi" yapılmadı.

İşte ağırlaştırılmış müebbet

hapis cezasına çarptırılanlar

’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırılan sanıklar:

1-)Tuncay Özkan

2-)Alparslan Arslan (2 kez)

3-)Durmuş Ali Özoğlu

4-)Dursun Çiçek

5-)Hasan Ataman Yıldırım

6-)Kemal Kerinçsiz

7)-Mehmet Fikri Karadağ

8-)Muzaffer Tekin ( 2 kez)

9-)Veli Küçük (2 kez)

10-)Doğu Perinçek

Müebbet hapis cezasına çarptırılanlar

’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istenen sanıklar şöyle:

1-)İlker Başbuğ

2-)Hurşit Tolon

3-)Fuat Selvi

4-)Hasan Iğsız

5-)Hüseyin Nusret Taşdeler

6-)Mehmet Eröz

7-)Mehmet Şener Eruygur

8-)Mustafa Özbek

9-)Sevgi Erenerol

’Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden’ 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Adil Serdar Saçan, "Yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Başbuğ'a müebbet hapis cezası

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Başbuğ’un yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını gözönünde bulunduran mahkeme heyeti verilen cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Eruygur'a bir müebbet

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Eruygur, "Yasaklanan bilgileri temin" suçudan 4 yıl 2 ay hapis cezasına verildi.

Arif Doğan'a 47 yıl 3 ay hapis cezası

Arif Doğan, "Örgüt üyesi olmak" 15 yıl hapis, Ateşli Silahlar Kanunu’nun 132. maddesi gereğince 21 yıl hapis ve 270 bin lira adli para cezası, "Yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ticari amaçlı depolama" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis ve 135 bin lira adli para cezası.

Balbay'a 34 yıl 8 ay hapis

Ergenekon davasında tutuklu sanık CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ suçundan 16 yıl hapis, ’Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan 9 yıl hapis, ’Yasaklanan bilgileri temin etme’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis ’Kişisel verileri verme veya ele geçirme’ suçundan 7 yıl hapis olmak üzere toplam 34 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Özkan'a ağırlaştırılmış müebbet

’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Gazeteci Tuncay Özkan’a başka suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

Davanın tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'i de, "darbeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın cezasını işlediği suçla ilgili olarak davaranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olduğu gerekçesiyle önce 25 yıl hapis cezasına, 1/6 oranında iyi hal indirimiyle de 20 yıl 10 ay hapis cezasına çevirdi.

"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 9 yıl 3 ay, "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 12 yıl 6 ay, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 2 yıl 7 ay, "yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 1 ay ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası öngürülen Şahin'in toplamda 48 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

En yüksek ceza Muzaffer Tekin'e 117 yıl

Muzaffer Tekin’e ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ ve ’Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik eylem nedeni ile’ birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muzaffer Tekin'in, Danıştay üyeleri Mustafa Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu'na yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirmek" suçlarından ayrı ayrı 20'şer yıl, farklı tarihlerde "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından 18 yıl 7 ay, farklı tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik el bombalı saldırı eylemine yönelik "mala zarar verme" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri temin" suçundan 5 yıl, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçime" suçundan 1 yıl,"6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl, "örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla tehdit etmek" suçundan 4 yıl 6 ay, "kişisel verileri kaydetmek" suçundan 3 yıl ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam, 117 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, bu sanıkla ilgili herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.

Veli Küçük'e ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e, ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ ve ’Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik eylem nedeni ile’ birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Küçük, Danıştay üyeleri Mustafa Birden, Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu’na yönelik eylemleri nedeniyle ve ’Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçuna azmettirmek’, ’Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’, ’Mala zarar verme suçuna azmettirmek’ gibi suçlardan toplam 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ergenekon Davası sanıklarından Prof. Dr. Yalçın Küçük'e terör örgütü yöneticiliği suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, iyi hal indirimi uygulanmadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, Prof. Dr. Küçük'ün, "hiyerarşik olarak kendi altı haricindeki diğer örgüt üyelerine, işlediği suçlara ilişkin talimatlar verdiği veya bu eylemlerin kendi hakimiyet alanındaki örgüt üyeleri tarafından işlendiği" iddiasının sabit olmadığı belirtildi. Bu nedenle bu suçtan beraat kararı verilirken, Küçük'ün "yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları" nedeniyle hakkında verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasında indirim uygulanmadı.

Doğu Perinçek'e 34 yıl

Heyet, tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, "darbeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörürken, "yasaklanan bilgileri temin etmek" suçlarından 12 yıl 10 ay, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 15 yıl 8 ay, "yasaklanan bilgileri temin etmek" suçundan 1 yıl 4 ay ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından da 4 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 34 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Perinçek, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombalı saldırı eylemlerine yönelik suçlamalardan, bu suçlara ilişkin talimat verme veya hakimiyet alanındaki örgüt üyeleri tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Sinan Aygün'ün 2 milyon

500 bin Euro'suna el kondu

Ergenekon davasında CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlükte olan 765 sayılı TCK’nın 147. maddesinde yazılı Türkiye Cumhuriyeti İcra vekilleri heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceazasına çarptırdı. Sanığın eyleminin eksik teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelecek zarar veya tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Aygün’e kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan mahkeme, Aygün’de ele geçirilen ve Ergenekon silahlı terör örgütünün bir kısım eylem ve faaliyetlerinin finansmanı için bulundurduğu 2 milyon 500 bin euro paranın el konulmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol'u da, "darbeye teşebbüs etmek" suçundan, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 4 yıl 7 ay ve "yasaklanan bilgileri temin etmek" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Erenerol, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombalı saldırı eylemlerine yönelik suçlamalardan, bu suçlara ilişkin talimat verme veya hakimiyet alanındaki örgüt üyeleri tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme heyeti, davanın tutuksuz sanıklarından eski Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in, "darbeye teşebbüs etmek" suçundan, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, bu sanığın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Bazı sanıkları hakkındaki hapis cezaları

Gürbüz Çapan: "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay cezası.

Kemal Gürüz: "Örgüt üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis, "Kişisel verileri ele geçirmek" suçundan 10 ay hapis cezası, "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası.

Muhittin Erdal Şenel: "Yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan beraatine, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası.

Eski Yarbay Mustafa Dönmez: "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 13 yıl 4 ay ile 166 bin 660 lira adli para cezası, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan 21 yıl hapis ve 180 bin lira adli para cezası ile "Kişisel verileri ele geçirme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "Yasaklanan belgeleri temin etme" suçundan 1 yıl hapis cezası

Münir Kemal Yavuz: "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan beraat, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası.

Oktay Yıldırım: "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis ve 166 bin 660 lira adli para cezası, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan 12 ay ile 675 lira adli para cezası, "Tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay hapis.

Sami Hoştan: "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay ve 562 lira adli para cezası.

Avukat Serdar Öztürk: "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis, "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, "Yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, "Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet" suçundan 2 yıl 3 ay ve 5 bin 400 lira adli para cezası.

Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç: "Terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis, "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis, "Yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası.

49 sanığın tutukluluk

hallerinin devamına karar verildi

Mahmet Haberal’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığı tahliyesine karar veren Mahkeme Heyeti, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Eski Genelkumay Başkanı İlker Başbuğ’un da aralarında bulunduğu 49 sanık hakkında verilen ceza miktarı ve adli kontol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

5 sanık hakkında suç duyurusu

Öte yandan mahkeme heyeti 21 Haziran Cuma günü görülen duruşmada, son sözleri alındığı sırada sanıklar Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel, Hikmet Çiçek, Hasan Ataman Yıldırım ve Turhan Özlü’nün mahkeme heyetine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İşte Ergenekon davasında beraat edenler

Mahkeme Heyeti, davada 23 sanık hakkında beraat kararı verdi. İşte beraat kararı verilen isimler şunlar:

1-Adem Uzun

2-Ali Yiğit

3-Ayhan Çelik

4-Bahadır Berk

5-Bekir Çelik

6-Coşkun Çalık

7-Erdal İrten

8-Eren Mumcu

9-Fuat Ermiş

10-Garip İrfan Torun

11-Hakan Akdoğan

12-Halis Yavuz Işıklar

13-İlhami Ümit Handan

14-Kenan Temur

15-Maruf Şinik

16-Muhterem Bağcı

17-Onur Özdemir

18-Önder Koç

19-Recep Taylan

20-Salih Kurter

21-Satılmış Balkaş

22-Süleyman Esen

23-Tuncay Hacıbektaşoğlu

Davası ayrılan ve davası düşen sanıklar

Mahkeme 6 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. İşte dosyası ayrılan sanıkların isimleri:

1- Bedrettin Dalan

2- Emrah Gönenci

3-Mustafa Bakıcı

4-Saipir Debzlelvidze

5-Turhan Çömez

6-Süleyman Solmaz

Hayatını kaybeden 3 sanığın dosyası ayrıldı

Yargılama aşamasında hayatını kaybeden 3 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Dava dosyası ayrılan sanıklar şöyleydi:

1- Engin Aydın

2-İlhan Selçuk

3-Murat Özkan

Alparslan Arslan'a iki ağırlaştırılmış

müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis

Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan’a ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ ve ’Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik eylem nedeni ile’ birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Arslan’a Danıştay üyeleri Mustafa Birden, Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu’na yönelik eylemleri nedeniyle de 20’şer yıldan toplam 80 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Arslan ayrıca, ’Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis ve 12.000 TL adli para, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 3 yıl hapis ve 675 TL adli para, mala zarar verme suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alparslan Arslan, Danıştay saldırısı eylemine yönelik "mala zarar verme" suçlarından, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçeleriyle beraat etti. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay saldırısı davasının Ergenekon ana davasından ayrılmasına da hükmetti.)