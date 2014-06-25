Suriye'ye geçerken yakalanan biri ABD'li emekli albay üç yabancıya sınır dışı

Suriye’deki iç savaş nedeniyle yasadışı sınır geçişlerini engellemeye çalışan askeri birimler, Kilis’ten sınırı gizlice geçmeye çalışan ABD vatandaşı emekli albayı gözaltına aldı. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, askeri bölgeden sınırı geçmeye çalışan albayın yanı sıra, bir ABD’li akademisyen ile bir Fransız araştırmacı da gözaltına alındı. Kaybolduğunu söyleyen üç kişi gözaltına alındı.

Suriye’deki gelişmeleri yakından takip eden Türk istihbarat birimleri, Türkiye’ye yönelik terör eylemlerini önlemek amacıyla bir süredir alarm konumunda çalışıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır boyunca yasadışı geçişleri önlemek amacıyla 24 saat boyunca görev yaparken, 1 Haziran’da Türkiye tarafından sınırı geçerek Suriye’ye girmek isteyen üç şüpheli, İnanlı Köyü kırsalında İnanlı Hudut Karakol Komutanlığı devriyelerince yakalandı.

Kaybolduk dediler

Karakola götürülen gözaltındaki üç kişiden ikisinin ABD, diğerinin ise Fransız vatandaşı olduğu belirlendi. ABD’li Richard Douglas Gillem’in (49) emekli bir ABD subayı olduğu ortaya çıktı. Diğer ABD vatandaşının ise, Prof. Dr. Mark Polyak adlı bir akademisyen olduğu tespit edildi. Üçüncü kişinin ise Fransız Fabrice Jean Michel Robert Blance adlı araştırmacı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, Suriye’ye geçmek istediklerini, ancak yolu kaybettiklerini anlattı. Bu ifadeye karşın, üç şüphelinin üzerinde fotoğraf makineleri, uydu telefonu ve yön bulmaya yarayan navigasyon cihazının bulunması şüpheleri artırdı.

Üç şüphelinin birlikte 30 Mayıs günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptıkları ve 31 Mayıs günü yine birlikte İstanbul’dan Kilis’e geldikleri anlaşıldı. Adli soruşturmada ise şüphelilerin 1. dereceli sınır hattında, sınırdaki faaliyetleri fotoğrafladıkları belirlendi.

Geçişler arttı

Üç şüpheli, haklarında “askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” iddiasıyla hazırlanan dosya sonrasında mahkemeye çıkartıldıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler daha sonra sınır dışı edildi. Son dönemde, Türkiye - Suriye sınırında yasadışı geçişlerin arttığı da belirtildi. Geçişleri Çin, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Suudi arabistan, Azerbaycan, Afganistan, ABD, Özbekistan, Tacikistan, Yemen, Fas, Tunus, Lübnan, Sudan, Rusya gibi değişik ülkelerin vatandaşlarının gerçekleştirdiği anlaşıldı.