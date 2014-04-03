Ergenekon kararı: İlker Başbuğ terörist değil, terör suçlusu

Ergenekon davasının gerekçeli kararı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden açıklandı.16 bin 798 sayfadan oluşan ve 8 ayda yazılan gerekçeli kararda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için terörist değil terör suçlusu tanımına yer verildi.

Ergenekon'un gerekçeli kararında örgütün TSK içinde yasadışı biçimde örgütlendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Sarıkız, Ayışığı gibi darbe planlarıyla hükümet men edilmek istendi. Ergenekon örgütünün TSK içinde 'Karargah Evleri' adı altında örgütlendiği anlaşılmıştır. Örgütün TSK içinde 'Karargah Evleri' adıyla örgütlendiği anlaşılmıştır. Hurşit Tolon'da TSK'ya ait 'Psikolojik Harp' adlı dosyalar ele geçirildi. İlker Başbuğ'a 'terörist' değil, 'terör suçlusu' tanımı yapıldı. Başbuğ, örgütün hiyerarşisinde yönetici olarak yer aldı. Bazı internet siteleri Başbuğ'dan onay alarak yayın yaptı. Başbuğ, kara propaganda oluşturmak için internet sitelerini organize etti."

Mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında kullanılan "terörist" ifadesinin eleştirilmesi hakkında da açıklama yaptı.

Mahkemeden yapılan açıklamada "Terörist kelimesi hukuki değil, basının kullanmayı tercih ettiği bir kavramdır. Hukukta terör suçlusu kavramı tercih edilir. Terör örgütü içinde faaliyet göstermiş bir kişi için terör suçlusu denir" denildi.