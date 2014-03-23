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271 hâkim ve savcıya tayin, listede 17 Aralık ve Ergenekon'dan isimler de var

Yeni HSYK kararnamesi kapsamında 271 hâkim ve savcının görev yerleri değiştirildi

23 Mart 2014 14:29

Arzu Yıldız / Ankara

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile yetkili mahkeme ve savcılıkların kapatılmasının ardından kapatılan TMK. 10. maddesiyle yetkili mahkeme ve soruşturma bürolarında çalışan 271 hâkim ve savcıyla ilgili kararname hazırlandı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesinde, TMK kapsamında görev yapan hâkim ve savcıların dışında yapılan yer değişiklikleri de dikkat çekti.

Eski CMK 250. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen’in yetkileri geçtiğimiz yıl hazırlanan yaz kararnamesi ile alınmıştı. Bugün (23 Mart 2014) yayınlanan kararname ile Görüşen, Ankara Başsavcıvekilliği görevinden tenzili rütbe ile düz savcılığa alındı ve oİzmir’e atandı.

 

'Mesleğim savcılık…'

 

İzmir’e görevlendirilmesiyle ilgili T24’e konuşan Görüşen, “Bu mesleği severek yapan bir insanım. Mesleğim savcılık, makam mevki önemli değil. Onlar gelir, geçer. Hayırlısı olsun, ne diyelim” demekle yetindi.

Görüşen, Ankara’da, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in tartışılan ölümleri ile 12 Eylül, 28 Şubat ve '90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmaları başlatan Başsavcıvekiliydi.

 

KPSS savcısı  Ankara'dan Konya'ya

 

2010 yılında KPSS’de kopya iddialarıyla ilgili soruşturmayı başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan da kararname ile yeni göreve atandı. Sakınan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ethem Kuriş’in Antalya’ya tenzil-i rütbe ile gönderilmesinin ardından yeni gelen Başsavcı Fethi Şimşek tarafından pasif göreve alınmıştı. Sakınan bu noktadaki görev yerinin değişmesine ilişkin bir talepte bulunmamıştı. Başsavcıvekili olarak Konya’ya atanan Sakınan, “Nerede görev yaptığımızın önemi yok. Ancak görev yerimizin değişmesine ilişkin talebimiz bulunmuyordu” dedi.

 

Ergenekon hâkimlerine yeni görev

 

Kararname kapsamında Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda görev alan Mehmet Ekinci  Çağlayan Adliyesi'ndeki görevinden alınarak Bakırköy’e atandı.

Ergenekon, Poyrazköy  gibi davalarda görev alan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan Mehmet Karababa da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevinden Küçükçekmece hâkimliği görevine getirildi.

Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi müyelerinden Hüsnü Çalmuk da Kocaeli’ne tayin edildi.

İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç Eskişehir’e, MİT-KCK dosyası olarak bilinen 7 Şubat ve Selam Terör Örgütü soruşturmasını yürüten Adem Özcan da Afyonkarahisar’a atandı.

 

17 Aralık savcısı Celal Kara Afyon’a atandı

 

17 Aralık soruşturmasının başında bulunan savcı Celal Kara da kararname kapsamında Afyonkarahisar’a gönderildi.

Başbakan'a atfedilen ses kaydında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a  "Bu savcı kalsın” dediği İstanbul Cumhuriyet Savcısı İdris Kurt ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Kararname ile Ali Efendi Peksak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevinden alınarak Kocaeli’ye,  İstanbul hâkimi Kazım Kahyaoğlu da Sakarya'ya hâkim  olarak atandı.

Alanya hâkimi Eray Temizkan Cizre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan Ahmet-Serap Aydın çifti de Aydın’a gönderildi.

Mavi Marmara soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci de Başsavcıvekili oldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli de Erzurum Başsavcılığı görevine getirilirken Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Karakuş  Ankara’ya düz savcı olarak atandı.

 

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