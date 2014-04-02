Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 kitaptan oluşan yaklaşık 16 bin 600 sayfalık Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının redaktesinin tamamlandığını bildirdi.

Kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli karar yaklaşık 16 bin 600 sayfadan oluşuyor. Mahkeme gerekçeli kararı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ne yükledi. Ancak hâkimler UYAP üzerinde dosyanın onayını yapamadı. Mesai saati bittiği için UYAP’taki hakimlerin onayı Perşembe sabahına kaldı. Onayın ardından davanın tarafları gerekçeli karara ulaşabilecek.

Davanın gerekçeli kararının tamamlanması ile Yargıtay, yani temyiz süreci de başlamış oldu.

'Makul sürede tamamladık'

13 Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu ve Hüsnü Çalmuk gazetecileri Silivri’deki duruşma salonunda kabul etti. Kürsüye çıkan heyet, gerekçeli karar ile ilgili sırayla açıklama yaptı. Mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, “Gerekçeli kararın yazımı 21 Mart’ta bitti. Ancak daha sonra redakte işlemi yapıldı. Makul bir sürede gerekçeli karar yazıldı. Dosya kapsamlı olduğu için gerekçeli kararın yazımı zaman alıyor. Ancak makul sürede tamamladık.”dedi.

Mahkemelerin Türk milleti adına karar verdiğini hatırlatan Özese, “Mahkemeler bağımsızdır. Kimseden talimat almaz. Verdiğimiz karar millet adınadır.” diye konuştu.

Gerekçeli karar üç bölüm

Sedat Sami Haşıloğlu ise gerekçeli kararın üç bölümden oluştuğunu belirtti. Gerekçeli kararın birinci bölümünde sanıkların savunmaları ve haklarındaki iddialar yer aldı. İkinci bölümde ise Ergenekon’un varlığı ve delillerin tartışması yapıldı. İkinci bölüm 2A ve 2B diye ayrıldı ve bu bölümlerde uzun uzun Ergenekon'un terör örgütü olduğu ve varlığı tartışıldı.

'Daha fazla zaman gerekiyordu'

Gerekçeli kararın ayrıntılı şekilde yazıldığını belirten Haşıloğlu, “İstediğimiz düzeyde olmadı. Daha fazla zaman gerekiyordu. Gerekçeli kararın önsözünde halka davayı anlatmaya çalıştık. Kamuoyu, hatta sizler ve TV programcıları bunu tamamen okuyamayacaksınız. Bu bizim için büyük sıkıntı. Algılar üzerinden kamuoyu oluşturulmaktadır. Keşke bu sıkıntılı süreçte algılar değil de olaylar üzerinden tartışmalar yürütülse. Bizim konuşma gibi bir imkanımız yok. Hakimler TV yıldızı olurdu, ancak bu mümkün değil.”dedi.

Devlet sırrı belgeleri var

Gerekçeli kararda dizi pusulası olduğunu belirten Haşıloğlu, “Gerekçeli kararda gizli belgelerin dökümleri var. Vahim, devlet sırrı niteliğinde belgeler var. Mesela olası, Rusya veya İran ile girilebilecek bir savaşta izlenecek stratejilerin bilgileri var bu belgelerde. Bunların dökümünü yaptık. Mustafa Balbay’da bunlardan 400 civarında çıktı.” diye konuştu.