Ergenekon davasında gerekçeli karar: Derin devletle ilgili ilk yargı kararıdır



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasının gerekçeli kararını tamamladı. Karar 16 bin 600 sayfadan oluştu ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendi. Kararda, Ergenekon'un bir terör örgütü olduğu ve özellikle Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan hükümetlerini hedef aldığı belirtildi. Kararın "derin devletle ilgili ilk kez verilen yargı kararı" olduğu vurgulandı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Mart'ta 2014'te serbest bırakılan Ergenekon sanıklarından eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'la ilgili ise, "Terörist değil terör suçlusu" tanımı yapılırken, "Örgütün hiyerarşisinde yönetici olarak yer aldığı" belirtildi.

5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan ve aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan ve Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın da bulunduğu 275 sanıklı Ergenekon Davası'nın 16 bin 615 sayfalık gerekçeli kararı 8 ay sonra UYAP'a yüklendi.

Karar hâkimlerin imzalamasından sonra da taraflara açıldı.

'Derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir'

Gerekçeli kararın önsözünde şu ifadelere yer verildi: 20 Ekim 2008' de duruşmaları başlayan Ergenekon Silahlı Terör Örgütü Davası 5 Ağustos 2013' te sona ermiştir. Bu yargılama sonunda, Ergenekon diye bir örgüt olduğu, bu örgütün yapısı, eylemleri ve belgeleri dikkate alındığında mevcut yasalara göre silahlı bir terör örgütü özelliği taşıdığı, bu silahlı terör örgütünün bir derin devlet yani Gladyo/Kontrgerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yasadışı olarak oluşturulup faaliyet gösterdiği, mensupları arasında asker-sivil toplumun her kesim ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır. Toplumda geçmişten bu yana Ergenekon ismi dahil değişik isimlerle bilinen, kabul edilen ve eylemleri şikayet edilen “derin devlet yapılanması' hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir" denildi.

Danıştay ve cumhuriyet saldırıları örgütün ikinci dönemidir. Sarıkız, Ayışığı gibi dar planlarıyla hükümet men edilmek istendi. Ergenekon örgütünün TSK içinde 'Karargah Evleri' adı altında örgütlendiği anlaşılmıştır. Örgütün TSK içinde 'Karargah Evleri' adıyla örgütlendiği anlaşılmıştır.

Hâkimlerin açıklamaları

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ergenekon Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile üye hakimler Sedat Sami Haşıloğlu ve Hüsnü Çalmuk, gazetecileri dün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü karşısında yapılan duruşma salonunda kabul etti. Saat 19.00'da duruşma salonundaki kürsüye çıkan heyet, Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama yaptı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Ergenekon Davası'nın 20 Ekim 2008'de başladığını, 5 Ağustos 2013'te hükmün açıklandığını belirterek, "21 Mart 2014 tarihinde de Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının yazımı tamamlandı. 21 Mart'tan sonraki süreçte de gerekçeli kararın redakte işlemi yapıldı. Gerekçeli karar hazır hale getirildi. Dosya kapsamlı olduğu için, gerekçeli kararın yazımı zaman alıyor. Ancak gerekçeli kararın yazımını makul sürede tamamladık" diye konuştu.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırıldığını hatırlatan Mahkeme Başkanı Özese, yeni yasaya göre kaldırılan mahkemelerin ellerinde bulunan gerekçeli kararı 15 gün içinde yazmasının öngörüldüğünü söyledi; "Dosya kapsamı, sanık sayısı, HTS raporları, savunmalar, raporların olması da gözönünde bulundurulursa, gerekçeli karar makul sürede tamamlanmış oldu" dedi.

'Mahkemeler kimseden talimat almaz'

Mahkemelerin Türk milleti adına yargılama yaptığını vurgulayan Özese, “Mahkemeler bağımsızdır. Mahkemeler kimseden talimat almaz. Türk milleti adına karar verir. Verdiğimiz karar, millet adınadır" diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Özese'den sonra söz alan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ise, "Gerekçeli kararımız şu ana kadar Türk Hukuk Sistemi'nde benzeri olmayacak şekilde kaleme alınmıştır. Bu ürün, gece gündüz çalışılarak ortaya konuldu. Çok ciddi bir emek sarf ettik" dedi. Haşıloğlu, "Gerekçeli karar 3 kitap şeklindedir. Birinci kitapta iddialar, savunmalar ve olaylar anlatılmaktadır. İkinci kitap, Ergenekon Terör Örgütü'nün varlığı ve delilleriyle ortaya konulmasından oluşuyor. Üçüncü kitapta ise sanıkların hukuki durumları ortaya konularak değerlendirildi" dedi.

'Davayı öğrenmek isteyen herkes kararımızdan bir şey öğrenecktir'

Gerekçeli kararın ayrıntılı şekilde yazıldığını belirten Haşıloğlu, "Türk milleti adına karar yazdık ve böyle bir karar verdik. Ancak istediğimiz düzeyde olmadı. Bu 'Ha' deyince yazılacak bir şey değil. Daha fazla zaman gerekiyordu. Gerekçeli kararın önsözünde dosyanın haritasını ortaya koyduk. Gerekçeli kararın önsözünde halka davayı anlatmaya çalıştık. Vicdan sahibi herkes, davayı öğrenmek isteyen herkes kararımızdan bir şey öğrenecektir" dedi.

Kararda yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:

'Ecevit, Gül ve Erdoğan hükümetlerini hedef aldı'

* Yargılanan örgütün terör örgütü olduğu belirlendi

* Örgüt özellikle Ecevit, Gül ve Erdoğan hükümetlerini hedef aldı.

* Önceki darbeler de dayanak olarak gösterildi

* Terör örgütüne Türk gladyosu 'Ergenekon' adını verdi

'Danıştay saldırısı örgütün ikinci dönemi'

* Danıştay ve cumhuriyet saldırıları örgütün ikinci dönemi

* Danıştay saldırısı öncesi STK ile hükümetin görevleri engellenmek istendi

* Sarıkız, Ayışığı gibi darbe planlarıyla hükümet men edilmek istendi

* Derin devlet ile ilgili ilk kez yargı kararı verilmiştir

* Ergenekon örgütünün TSK içinde 'Karargah Evleri' adı altında örgütlendiği anlaşılmıştır

'Örgütün bazı hücrelerine ulaşılamadı'

* Örgüt üyeleri arasında sınırlı iletişim olduğu tespit edildi

* Örgütün bazı hücrelerine ulaşılamadığı görülmüştür

* Ortaya çıkarılamayan hücreler için soruşturma devam etmeli

* Ak Parti kapatma davasında da bazı sanıkların aktif faaliyetleri oldu

* Uzmanlık alanlarına göre örgüte katkı sağlanan bir yapı var

* Örgüt, Harp Okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanı aleyhine kışkırttı

* Azınlık, cemaat ve Alevi toplum önderlerine eylem hazırlığı yapıldı. Azınlıklara karşı sistematik bir nefret söylemi gerçekleştirildiği açıktır

'İlker Başbuğ terörist değil terör suçlusu'

* Hurşit Tolon'da TSK'ya ait 'Psikolojik Harp' adlı dosyalar ele geçirildi

* İlker Başbuğ'a terörist değil terör suçlusu tanımı yapıldı

* Bugüne kadar yasama ve yürütmeye karşı işlenen suçlar cezasız kaldı

* Örgütün PKK gibi örgütlerle ilişkisi belgeler kapsamında anlaşılmaktadır.

* Başbuğ, örgütün hiyerarşisinde yönetici olarak yer aldı.