Ergenekon'da 16 yıl hapis cezası alan Teğmen Çelebi: Bu bizim için madalyadır

Ergenekon davasının karar duruşmasında hakkında 16 yıl ve 6 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı çıkartılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, "Bu bizim için madalyadır, düşmanlarımıza karşı savunmamızı geliştirmeye içeride devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Çelebi avukatı aracılığıyla Aydınlık gazetesine açıklama yaparak “Bu, bizim için madalyadır. Daha görevimiz tamamlanmadı. Görevimiz içeride devam ediyor. Düşmanlarımıza karşı savunmamızı geliştirmeye içeride devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında terörist olduğu iddiasıyla tutuklandı ve 3 yıl Silivri’de hapis yattı. Hakkındaki suçlamalardan birisi, “Örgüt adına Hizbut Tahrir örgütü içine sızarak, faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıydı. Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, "Delillerden biri Çelebi’nin cep telefonunda Hizbut Tahrir üyelerine ait 139 telefon numarasının yer almasıydı ve sözkonusu numaraların Çelebi’nin telefonuna Emniyet’te gözaltındayken yüklendiği duruşmalar başladıktan sonra anlaşıldı." Emniyet’ten mahkemeye gönderilen yazıda, “139 telefonun Çelebi’nin telefonuna sehven kopyalandığı” bildirildi.

Sehven yüklemeye takipsizlik

Ergenekonun sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna emniyette 'sehven' yükleme yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada polislere takipsizlik verildi.