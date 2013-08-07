T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon'da 16 yıl hapis cezası alan Teğmen Çelebi: Bu bizim için madalyadır

Ergenekon davasından 16 yıl ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi: Düşmanlarımıza karşı savunmamızı geliştirmeye içeride devam edeceğiz

07 Ağustos 2013 17:49

Ergenekon davasının karar duruşmasında hakkında 16 yıl ve 6 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı çıkartılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, "Bu bizim için madalyadır, düşmanlarımıza karşı savunmamızı geliştirmeye içeride devam edeceğiz" dedi. 

Mehmet Çelebi avukatı aracılığıyla Aydınlık gazetesine açıklama yaparak “Bu, bizim için madalyadır. Daha görevimiz tamamlanmadı. Görevimiz içeride devam ediyor. Düşmanlarımıza karşı savunmamızı geliştirmeye içeride devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 

Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında terörist olduğu iddiasıyla tutuklandı ve 3 yıl Silivri’de hapis yattı. Hakkındaki suçlamalardan birisi, “Örgüt adına Hizbut Tahrir örgütü içine sızarak, faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıydı. Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, "Delillerden biri Çelebi’nin cep telefonunda Hizbut Tahrir üyelerine ait 139 telefon numarasının yer almasıydı ve sözkonusu numaraların Çelebi’nin telefonuna Emniyet’te gözaltındayken yüklendiği duruşmalar başladıktan sonra anlaşıldı." Emniyet’ten mahkemeye gönderilen yazıda, “139 telefonun Çelebi’nin telefonuna sehven kopyalandığı” bildirildi.

 

Sehven yüklemeye takipsizlik

 
Ergenekonun sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna emniyette 'sehven' yükleme yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada polislere takipsizlik verildi.

 

ETİKETLER

ergenekonhükümlümehmet çelebiaçıklamayakalama kararı

İlgili Haberler

'Ergenekon'da derin devlet çözülmedi'

Ergenekon davasının eski hakimi Köksal Şengün, davanın sonunda 'derin devlet'in çözülmediğini belirtti

Ergenekon davasında ne karar verildi?

Ergenekon davasının karar duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında kararlarını açıklandı

Ergenekon savcıları cezalara itiraz etti

Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalı dilekçede, sunulan mütaalanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtildi

'Ergenekoncuların başına neler geldi gördünüz'

AKP Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız, "Hükümetimiz sayesinde Ergenekoncuların başına neler geldi gördünüz" dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24