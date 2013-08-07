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Ergenekon savcıları cezalara itiraz etti

Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalı dilekçede, sunulan mütaalanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtildi

07 Ağustos 2013 12:34

Ergenekon Davası'nda dün çıkan kararlara davanın savcıları itiraz etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ’nce dün kararın açıklanmasının ardından davanın 3 savcısı mahkemeye kısa itiraz dilekçelerini sundu.

Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalı dilekçede, sunulan mütaalanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtildi. Savcılık itiraz gerekçelerini ise, mahkemenin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından sunacağını bildirdi.

Mahkemenin 12 yıl 6 hapis cezası verdiği Mehmet Haberal’a savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmişti. 34 yıl 8 ay ceza verilen Mustafa Balbay ’a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti. Savcılık Başbuğ hakkında da ağırlaştırımış müebbet hapis cezası istemişti.

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