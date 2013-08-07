'Ergenekoncuların başına neler geldi gördünüz'

AKP Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız, "Sağlıklı yaşama çağrı, pedal çeviriyor Ağrı" kampanyası kapsamında Doğubayazıt'taki statta 400 çocuğa bisiklet dağıttı.

Bisikletlerin dağıtılmasının ardından Kürtçe ve Türkçe konuşan Yıldız şunları söyledi:

"Biz iktidara geldiğimiz de 2 alanda çok büyük gelişmeler yaşandı. Birincisi ekonomik, ikincisi demokrasi anlamında. Başbakanımız 2005 yılında Diyarbakır'a gidip 'Êdi bese' (Artık yeter) dedi. 'Bir sorun var. O da Kürt meselesidir. Yani benim meselemdir ve ben bu meseleyi çözeceğim' dedi. Allah'a şükürler olsun ki bugün annelerimizin diliyle konuşuyor ve anlaşıyoruz. 10 yıl önce böyle bir şey yoktu. Eskiden biliyorsunuz ki ne olsa oturur ihtilal ve inkılapların projelerini oluştururlardı. Çok derin meseleler gördünüz. Bunlardan biri de dün. Başbakanımız, hükumetimiz sayesinde Ergenekoncular'ın başına neler geldi gördünüz. Eskiden böyle birşey olamazdı."

'Kürt - Türk hiç fark etmez acı acıdır'

Ekrem Çelebi ise vatandaşlardan 'çözüm süreci'ni desteklemelerini istedi. Ülke genelinde 7-8 aydan beri sıkıntı olmadığını bildiren Çelebi, "Başbakanımız 'çözüm süreci'ni bütün gövdesiyle sürdürürken, sizlerden de kalben destek olmanızı istiyoruz. Bakın eğer, bir kişinin annesi ağlıyorsa Kürt veya Türk hiç fark etmez, acı acıdır" dedi.

'Eskiden yollada en az 4-5 kez durdurulurdunuz'

Doğu illerinde yaşamı normalleştirdiklerini ve OHAL durumunu bitirdiklerini söyleyen Çelebi, "Eskiden Ağrı'dan Doğubayazıt'a gelirken kolluk kuvvetlerimiz en az 4-5 yerde durdurur, arama yapardı. Ama 2002'den bu yana bunu da bitirdik" diye konuştu.