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'Ergenekon'da derin devlet çözülmedi'

Ergenekon davasının eski hakimi Köksal Şengün, davanın sonunda 'derin devlet'in çözülmediğini belirtti

06 Ağustos 2013 20:47

Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanlığını yaptığı sırada görevden alınan Hakim Köksal Şengün, “Bu davada ‘derin devlet’ çözülmedi dedi ve “Türkiye ’nin tarihindeki cinayetleri kimlerin yaptığı, kimlerin emir verdiği ortaya çıktı mı? Hangi eylemin perde arkası ortaya çıktı” diye sordu.
OdaTv internet sitesinden Barış Pehlivan’a konuşan Hakim Köksal Şengün, Ergenekon davasında verilen kararlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. “Bu davada derin devlet çözülmedi” diyen Köksal Şengün, “Danıştay cinayeti davasında Osman Yıldırım’la Ankara ’da kimler, neden görüştü?” sorusunu sordu.
Ergenekon davasının başlangıcından itibaren 3 yıl mahkeme başkanlığı yapan ve bu görevden alınması ‘sürgün’ tartışmalarına yol açan Şengün’ün Odatv’ye yaptığı açıklamalar şöyle: 
 

'Derin devlet çözülmedi'

 
“Bu davada ‘derin devlet’ çözülmedi. Hangi derin devletten bahsediyorsunuz? Türkiye’nin tarihindeki cinayetleri kimlerin yaptığı, kimlerin emir verdiği ortaya çıktı mı? Hangi eylemin perde arkası ortaya çıktı? Daha iddianamede bile, bir tek faili meçhul cinayetin deliller eşliğinde kimseye ithaf edildiğini görebildiniz mi? Dosyadaki hiçbir sanık hakkında eylemlerle bağlantı kurulmadı, deliller eşliğinde suçlama getirilmedi.”
 

'Osman Yıldırım'la kim, neden görüştü?'

 
“Danıştay cinayeti davasında Osman Yıldırım’la Ankara’da kimler, neden görüştü? Bu dava neden Yargıtay tarafından Ergenekon davasına verildi? Bu soruların yanıtını bilmeden olmaz. Bunların ortaya çıkması lazım...”
 
Öte yandan Hakim Şengün, 20 Ağustos'ta emekli olacağını belirtti.

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