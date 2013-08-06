Ergenekon davasında ne karar verildi?

Darbe iddiaları ve hükümete müdahale planlarının konu edildiği Ergenekon davasında 66'sı tutuklu 275 sanık hakkında İstanbul 13. Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar dün açıklandı.
"Ergenekon silahlı terör örgütü"nün varlığını kabul eden mahkeme tarafından, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında "darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası" verilirken, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski Yeni Parti Genel Başkanı ve gazeteci Tuncay Özkan ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük ağırlaştırılmış müebbet, gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Danıştay saldırısı sanığı Süleyman Esen'in aralarında bulunduğu 23 sanık davadan beraat ederken, yazar Yalçın Küçük ve emekli Orgeneral Şener Eruygur'un aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ergenekon davasında kararlar şöyle:
Ağırlaştırılmış müebbet alan sanıklar
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis
Emekli Tuğgeneral Veli Küçük: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 117 yıl hapis
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Ağırlaştırılmış müebbet
Emekli Albay Dursun Çiçek: Ağırlaştırılmış müebbet
Tuncay Özkan: Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis
Dursun Ali Özoğlu: Ağırlaştırılmış müebbet
Emekli Albay Fikri Karadağ: Ağırlaştırılmış müebbet
Avukat Kemal Kerinçsiz: Ağırlaştırılmış müebbet
Emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım: Ağırlaştırılmış müebbet
Müebbet alan isimler
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Müebbet
Eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız: Müebbet
Eski Jandarma Komutanı Orgeneral Şener Eruygur: Müebbet
Emekli Orgeneral Hurşit Tolon: Müebbet
Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler: Müebbet
Emekli Albay Fuat Selvi: Müebbet
Emekli Korg. Mehmet Eröz: Müebbet
Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol: Müebbet
Sendikacı Mustafa Özbek: Müebbet
Hapis cezası alanlar
Emekli Org. Tuncer Kılınç: 13 yıl 2 ay hapis
Mehmet Haberal: 12 yıl 6 ay
Eski Özel Harekat Daire Bşk. Vkl. İbrahim Şahin: 49 yıl 4 ay
Emekli Albay Arif Doğan: 47 yıl 3 ay
Mustafa Balbay: 34 yıl 8 ay
Evinde mühimmat bulunan Oktay Yıldırım: 33 yıl 10 ay
Yalçın Küçük: 22 yıl 6 ay
Emekli Tuğg. Levent Ersöz: 22 yıl 6 ay
Emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: 20,5 yıl
Emekli Yarbay Mustafa Dönmez: 49 yıl 2 ay
Emekli Binbaşı Fikret Emek: 41 yıl 4 ay
Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu: 15 yıl 8 ay
Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz: 13 yıl 11 ay
Eski İnönü Rektörü Fatih Hilmioğlu: 23 yıl
Emekli Albay Levent Göktaş: 23 yıl 9 ay
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur: 29 yıl 3 ay
Emekli asker ve Avukat Serdar Öztürk: 25 yıl 6 ay
Emekli Astsubay Zekeriya Öztürk: 19 yıl 6 ay
Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan: 14 yıl 5 ay hapis
CHP Milletvekili Sinan Aygün: 13 yıl 6 ay
Cumhuriyet Gazetesi saldırısı faili Bedirhan Şinal: 18 yıl 8 ay
İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever: 15 yıl hapis
Emekli Astsubay Mehmet Demirtaş: 22 yıl hapis
Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu: 9 yıl 6 ay
Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal Şenel: 7 yıl 6 ay
Emekli Org. Kemal Yavuz: 7 yıl 6 ay
Emekli Tuğamiral Alaattin Sevim: 10 yıl
Emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin: 7,5 yıl
Albay İlyas Çınar: 12 yıl 2 ay
Teğmen Noyan Çalıkuşu: 8 yıl 6 ay
Teğmen Mehmet Ali Çelebi: 16 yıl 6 ay
Gazeteci Adnan Bulut: 6 yıl
Eski Aydınlık Yayın Yönetmeni Ferhan Bolluk: 7 yıl 6 ay
Gazeteci Vedat Yenerer: 7 yıl 6 ay
Gazeteci Ünal İnanç: 19 yıl 1 ay
Eski rektör Ferit Bernay: 10 yıl
Eski rektör Mustafa Yurtkuran: 10 yıl
UBP Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay: 12 yıl
Sedat Peker: 10 yıl, Mehmet Perinçek: 6 yıl
Ali Yasak (Drej Ali): 6 yıl 3 ay
Ferda Paksüt: 2 yıl 6 ay
Danıştay sanığı Osman Yıldırım: 8 yıl 9 ay
Ergun Poyraz: 29 yıl 4 ay
İşçi Partisi'nin avukatı Emcet Olcayto: 13 yıl 2 ay
Prof. Dr. Erol Manisalı: 9 yıl, Bekir Öztürk: 12 yıl
Turan Özlü: 9 yıl, Güler Kömürcü: 7 yıl 6 ay
Özlem Konur Usta: 6 yıl 3 ay
Fatma Cengiz: 11 yıl
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan: 1 yıl 3 ay
Adli Tıp Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ümit Sayın: 4 yıl
İşçi Partili Hikmet Çiçek: 21 yıl 9 ay
İşçi Partisi yöneticisi Hayrettin Ertekin: 12 yıl
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz: 10 yıl, Boğaç
Kaan Murathan: 17 yıl
İşçi Partisi Yöneticisi Adnan Akfırat: 19 yıl
İbrahim Özcan: 12 yıl
Aydınlık Dergisi Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım: 16 yıl 10 ay
İbrahim Özcan: 14 yıl 8 ay
Avukat Nusret Senem: 20 yıl 3 ay
Sami Hoştan: 10 yıl, Kemal Aydın: 20 yıl 8 ay
Beraat edenler
Adem Uzun
Ali Yiğit
Ayhan Çelik
Bahadır Berk
Bekir Çelik
Coşkun Çalık
Erdal İrten
Eren Mumcu
Fuat Ermiş
Garip İrfan Torun
Hakan Akdoğan
Halis Yavuz Işıklar
İlhami Ümit Handan
Kenan Temur
Maruf Şinik
Muhterem Bağcı
Onur Özdemir
Önder Koç
Recep Taylan
Salih Kurter
Satılmış Balkaş
Süleyman Esen
Tuncay Hacıbektaşoğlu
Ceza alan ve tahliye olanlar
Mehmet Haberal
Hıfzı Çubuklu
Mehmet Otuzbiroğlu
İsmail Hakkı Pekin
Osman Yıldırım
Cemal Gökçeoğlu
Erkan Ayyıldız
Fatma Cengiz
Hüseyin Yanç
Hulusi Gülbahar
İbrahim Özcan
Kenan Özay
Mehmet Perinçek
Mehmet Bülent Sarıkahya
Sedat Özüer
Selçuk Özkan
Ziya İlker Göktaş
Yakalama kararı bulunanlar
Şener Eruygur
Yalçın Küçük
Tuncer Kılınç
Kemal Alemdaroğlu
Ahmet Cinali
Adnan Türkkan
Hüseyin Buzoğlu
Merdan Yanardağ
Tunç Akkoç
Adnan Akfırat
Mehmet Ali Çelebi
Kemal Şahin
Levent Temiz
4 sanığa adli kontrol uygulanacak
Arif Doğan
Hüseyin Vural Vural
Ünal İnanç
Mustafa Özbek
Dosyaları ayrılan firari sanıklar
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan
Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turan Çömez
Emrah Gönenci
Mustafa Bakıcı
Saipir Debzlelvidze
Süleyman Solmaz
Ölen 3 sanığın davası düştü
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk,
Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın
Murat Özkan
Aygün'ün evinde bulunan 2 milyon euroya el kondu
Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan ve 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Sinan Aygün'ün evinde yapılan aramada, kasasında bulunan ve "Ergenekon silahlı terör örgütünün bir kısım eylem ile faaliyetlerinin finansmanı için bulundurduğu" iddia edilen 2 milyon 500 Euro'ya da el konulmasına karar verildi.