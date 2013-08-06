Ergenekon davasında ne karar verildi?

Darbe iddiaları ve hükümete müdahale planlarının konu edildiği Ergenekon davasında 66'sı tutuklu 275 sanık hakkında İstanbul 13. Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar dün açıklandı.

"Ergenekon silahlı terör örgütü"nün varlığını kabul eden mahkeme tarafından, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında "darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası" verilirken, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski Yeni Parti Genel Başkanı ve gazeteci Tuncay Özkan ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük ağırlaştırılmış müebbet, gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Danıştay saldırısı sanığı Süleyman Esen'in aralarında bulunduğu 23 sanık davadan beraat ederken, yazar Yalçın Küçük ve emekli Orgeneral Şener Eruygur'un aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Ergenekon davasında kararlar şöyle:

Ağırlaştırılmış müebbet alan sanıklar

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl hapis

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 117 yıl hapis

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Albay Dursun Çiçek: Ağırlaştırılmış müebbet

Tuncay Özkan: Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

Dursun Ali Özoğlu: Ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Albay Fikri Karadağ: Ağırlaştırılmış müebbet

Avukat Kemal Kerinçsiz: Ağırlaştırılmış müebbet

Emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım: Ağırlaştırılmış müebbet

Müebbet alan isimler

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Müebbet

Eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız: Müebbet

Eski Jandarma Komutanı Orgeneral Şener Eruygur: Müebbet

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon: Müebbet

Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler: Müebbet

Emekli Albay Fuat Selvi: Müebbet

Emekli Korg. Mehmet Eröz: Müebbet

Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol: Müebbet

Sendikacı Mustafa Özbek: Müebbet

Hapis cezası alanlar

Emekli Org. Tuncer Kılınç: 13 yıl 2 ay hapis

Mehmet Haberal: 12 yıl 6 ay

Eski Özel Harekat Daire Bşk. Vkl. İbrahim Şahin: 49 yıl 4 ay

Emekli Albay Arif Doğan: 47 yıl 3 ay

Mustafa Balbay: 34 yıl 8 ay

Evinde mühimmat bulunan Oktay Yıldırım: 33 yıl 10 ay

Yalçın Küçük: 22 yıl 6 ay

Emekli Tuğg. Levent Ersöz: 22 yıl 6 ay

Emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: 20,5 yıl

Emekli Yarbay Mustafa Dönmez: 49 yıl 2 ay

Emekli Binbaşı Fikret Emek: 41 yıl 4 ay

Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu: 15 yıl 8 ay

Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz: 13 yıl 11 ay

Eski İnönü Rektörü Fatih Hilmioğlu: 23 yıl

Emekli Albay Levent Göktaş: 23 yıl 9 ay

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur: 29 yıl 3 ay

Emekli asker ve Avukat Serdar Öztürk: 25 yıl 6 ay

Emekli Astsubay Zekeriya Öztürk: 19 yıl 6 ay

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan: 14 yıl 5 ay hapis

CHP Milletvekili Sinan Aygün: 13 yıl 6 ay

Cumhuriyet Gazetesi saldırısı faili Bedirhan Şinal: 18 yıl 8 ay

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever: 15 yıl hapis

Emekli Astsubay Mehmet Demirtaş: 22 yıl hapis

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu: 9 yıl 6 ay

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal Şenel: 7 yıl 6 ay

Emekli Org. Kemal Yavuz: 7 yıl 6 ay

Emekli Tuğamiral Alaattin Sevim: 10 yıl

Emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin: 7,5 yıl

Albay İlyas Çınar: 12 yıl 2 ay

Teğmen Noyan Çalıkuşu: 8 yıl 6 ay

Teğmen Mehmet Ali Çelebi: 16 yıl 6 ay

Gazeteci Adnan Bulut: 6 yıl

Eski Aydınlık Yayın Yönetmeni Ferhan Bolluk: 7 yıl 6 ay

Gazeteci Vedat Yenerer: 7 yıl 6 ay

Gazeteci Ünal İnanç: 19 yıl 1 ay

Eski rektör Ferit Bernay: 10 yıl

Eski rektör Mustafa Yurtkuran: 10 yıl

UBP Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay: 12 yıl

Sedat Peker: 10 yıl, Mehmet Perinçek: 6 yıl

Ali Yasak (Drej Ali): 6 yıl 3 ay

Ferda Paksüt: 2 yıl 6 ay

Danıştay sanığı Osman Yıldırım: 8 yıl 9 ay

Ergun Poyraz: 29 yıl 4 ay

İşçi Partisi'nin avukatı Emcet Olcayto: 13 yıl 2 ay

Prof. Dr. Erol Manisalı: 9 yıl, Bekir Öztürk: 12 yıl

Turan Özlü: 9 yıl, Güler Kömürcü: 7 yıl 6 ay

Özlem Konur Usta: 6 yıl 3 ay

Fatma Cengiz: 11 yıl

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan: 1 yıl 3 ay

Adli Tıp Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ümit Sayın: 4 yıl

İşçi Partili Hikmet Çiçek: 21 yıl 9 ay

İşçi Partisi yöneticisi Hayrettin Ertekin: 12 yıl

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz: 10 yıl, Boğaç

Kaan Murathan: 17 yıl

İşçi Partisi Yöneticisi Adnan Akfırat: 19 yıl

İbrahim Özcan: 12 yıl

Aydınlık Dergisi Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım: 16 yıl 10 ay

İbrahim Özcan: 14 yıl 8 ay

Avukat Nusret Senem: 20 yıl 3 ay

Sami Hoştan: 10 yıl, Kemal Aydın: 20 yıl 8 ay

Beraat edenler

Adem Uzun

Ali Yiğit

Ayhan Çelik

Bahadır Berk

Bekir Çelik

Coşkun Çalık

Erdal İrten

Eren Mumcu

Fuat Ermiş

Garip İrfan Torun

Hakan Akdoğan

Halis Yavuz Işıklar

İlhami Ümit Handan

Kenan Temur

Maruf Şinik

Muhterem Bağcı

Onur Özdemir

Önder Koç

Recep Taylan

Salih Kurter

Satılmış Balkaş

Süleyman Esen

Tuncay Hacıbektaşoğlu

Ceza alan ve tahliye olanlar

Mehmet Haberal

Hıfzı Çubuklu

Mehmet Otuzbiroğlu

İsmail Hakkı Pekin

Osman Yıldırım

Cemal Gökçeoğlu

Erkan Ayyıldız

Fatma Cengiz

Hüseyin Yanç

Hulusi Gülbahar

İbrahim Özcan

Kenan Özay

Mehmet Perinçek

Mehmet Bülent Sarıkahya

Sedat Özüer

Selçuk Özkan

Ziya İlker Göktaş

Yakalama kararı bulunanlar

Şener Eruygur

Yalçın Küçük

Tuncer Kılınç

Kemal Alemdaroğlu

Ahmet Cinali

Adnan Türkkan

Hüseyin Buzoğlu

Merdan Yanardağ

Tunç Akkoç

Adnan Akfırat

Mehmet Ali Çelebi

Kemal Şahin

Levent Temiz

4 sanığa adli kontrol uygulanacak

Arif Doğan

Hüseyin Vural Vural

Ünal İnanç

Mustafa Özbek

Dosyaları ayrılan firari sanıklar

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan

Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turan Çömez

Emrah Gönenci

Mustafa Bakıcı

Saipir Debzlelvidze

Süleyman Solmaz

Ölen 3 sanığın davası düştü

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi İlhan Selçuk,

Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın

Murat Özkan

Aygün'ün evinde bulunan 2 milyon euroya el kondu

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan ve 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Sinan Aygün'ün evinde yapılan aramada, kasasında bulunan ve "Ergenekon silahlı terör örgütünün bir kısım eylem ile faaliyetlerinin finansmanı için bulundurduğu" iddia edilen 2 milyon 500 Euro'ya da el konulmasına karar verildi.