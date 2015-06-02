Erdoğan'ın suç duyurusunda Can Dündar'a iki müebbet ve 42 yıl hapis istemi!

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Can Dündar hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına verilen şikayet dilekçesinin içeriğini açıkladı. Erdoğan'ın bireysel suç duyurusunda, Dündar'ın bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 42 yıl hapsi cezası ile cezalandırılması istenildi. Erdoğan, MİT TIR'ları haberi nedeniyle "Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Can Dündar hakkında, genel yayın yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinde geçen yıl Hatay ve Adana’da, MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili, “gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdiği” gerekçesiyle bireysel suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Can Dündar’ın “paralel örgüt tarafından kendisine sızdırılan sahte görüntü ve bilgileri yayınlayarak, tamamen hukuka aykırı biçimde TIR’ları arayan örgüt mensuplarının eylemine iştirak ettiği” iddia edildi.

Dilekçede, Can Dündar’ın, “TCK’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, gizliliğin ihlali, hükümete karşı suç, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 42 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.