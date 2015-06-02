Erdoğan'dan Cumhuriyet ve Can Dündar hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ve mühimmat görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında başlatılan bir soruşturma bulunmasına rağmen suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Can Dündar’ın TCK’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” “Gizliliğin ihlali”, “Hükûmete karşı suç”, “ Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme”, “Siyasal ve askeri Casusluk”, “Gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 42 yıl hapsi cezası ile cezalandırılması istenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015'teki nüshasında, geçen yıl Hatay ve Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili olarak "gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verildiği" iddia edildi.

Dilekçede, Dündar'ın, "paralel örgüt tarafından kendisine sızdırılan sahte görüntü ve bilgileri yayınlayarak, yardım tırlarını, planlanan kurgu çerçevesinde 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine yardım ettiği algısı oluşturmak amacıyla' sahte ihbar ve sahte delillerle tuzak kurarak, tamamen hukuka aykırı bir biçimde tırları arayan örgüt mensuplarının eylemine iştirak ettiği" savunuldu.

"Devletin ve milletin milli menfaatlerini paralel örgüt ile hareket ederek hedef alan Dündar'ın bu eyleminin gazetecilik olarak değerlendirilemeyeceği" öne sürülen dilekçede, Adana ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca paralel örgüte karşı bazı suçlardan dolayı soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Dilekçede, "Soruşturma yürütülen örgüt mensuplarının eylemine iştirak eden şüpheli Can Dündar hakkında şikâyetçiyiz" ifadesi kullanıldı.

Dündar'ın, yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak alınan yayın yasağı kararlarına rağmen, "gerçeği yansıtmayan haber, yorum ve görüntüleri yayınlamak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gizliliği ihlal suçlarını işlediği" de savunulan dilekçede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, gizli kalması gereken bilgileri açıklama" iddialarının da arasında bulunduğu bazı suçlardan Dündar hakkında gerekli tahkikatın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

