Cumhuriyet cevapladı; Erdoğan neden soruşturma varken suç duyurusu yaptı, Davutoğlu'yla fikir ayrılığı mı var?

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Adana'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ve mühimmat görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında başlatılan bir soruşturma bulunmasına rağmen suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu suç duyurusu ile yargı organlarına bir mesaj vermek istiyor. ‘Bu soruşturmanın arkasında ben varım, soruşturmayı ona göre yürütün ha’ demek istiyor” dedi.

“Habere konu olan MİT TIR’ları olduğuna göre Milli İstihbarat Teşkilatı da Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğuna göre olsa olsa Başbakanlık ya da MİT’in suç duyurusunda bulunması veya şikâyette bulunması düşünülebilir” diyen Atalay, T24’e yaptığı açıklamada “Dolayısı ile bu suç duyurusunun, bu şikâyet dilekçesinin anlamı farklılaşıyor. Bu Cumhurbaşkanı’nın yargıya verdiği bir mesajdır. Umut ediyorum en kısa zamanda talihsiz kara bulutlar dağılacaktır bu ülkenin üzerinden diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'İstanbul ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı zaten soruşturma başlatmıştı'

29 Mayıs Cuma günü, İstanbul ve Adana Cumhuriyet başsavcılıklarının, MİT TIR'ları haberi hakkında gazetenin yöneticileri ve genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında soruşturma açıldığını yazılı açıklamayla duyurduğuna dikkat çeken Atalay, “Ortada duyurulacak bir suç, açılacak yeni bir soruşturma kalmamış. Onun için bu suç duyurusunun, bu şikâyet dilekçesinin anlamı yargıya mesaj vermekten başka bir şey ile izah edilemez” diye konuştu.

Erdoğan ve Davutoğlu arasında anlaşmazlık mı var?

Akın Atalay, T24’ün “Başbakanlık veya Başbakanlık MİT Müsteşarlığı yerine Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir suç duyurusu yapılmasının, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu girişime karşı olduğu ve Erdoğan'a direndiği iddialarını doğrular nitelikte görüp görmediği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Siyaset kulislerinde AKP içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan arasında bu tür girişimler konusunda bir anlaşmazlık olduğu konuşuluyor. Tabii böyle bir dedikodu üzerine benim bir yorum yapmam çok sağlıklı bir şey değil. Herkes artık şunun farkında; böyle absürd, birilerinin isteğiyle yapılacak kadar düşkün bir ülke haline gelmemiz söz konusu edilmemeli diye düşünüyorum. Yani öyle bir duruma gelirsek, oturup da diz dövmenin bir anlamı kalmayacaktır.”

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç duyurusu hakkında kişisel Twitter hesabından da paylaşımlarda bulundu.

Atalay'ın, Erdoğan'ın suç duyurusunu hukuki açıdan irdelediği tweetleri şöyle: