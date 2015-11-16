Erdoğan'ın "Şimdi reddediyorlar, yarın kabul edecekler" dediği 'Suriye'de güvenli bölge'ye Obama'dan ret

G20 zirvesinin düzenlendiği Antalya’da konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin uzun süredir Suriye sınırında talep ettiği "güvenli bölge"yle ilgili olumsuz mesaj vererek “Suriye’de güvenli bölgenin verimli olmayacağına karar verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgeyle ilgili "Bugüne kadar ne söylediysek, doğru çıkmıştır. Şimdi burada da ‘hayır’ olmaz’ diyorlar ama yarın hepsi bunları kabul edecek. Çünkü yaptıkları harcamaların hepsi boşa gidiyor" demişti.

Erdoğan: Bugün

hayır diyorlar, yarın evet diyecekler

Suriye’deki iç savaş ve mülteci krizinin çözümü için “güvenli bölge”, “uçuşa yasak bölge” ve “eğit-donat” uygulaması talep eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde CNN International’da katıldığı bir televizyon programında “Ben size bir şey söyleyeyim, bugüne kadar ne söylediysek, doğru çıkmıştır. Şimdi burada da ‘hayır’ olmaz’ diyorlar ama yarın hepsi bunları kabul edecek. Çünkü yaptıkları harcamaların hepsi boşa gidiyor” demişti.

Erdoğan: G20'de görüşeceğiz

Erdoğan “güvenli bölge”yle ilgili Antalya’da düzenlenen G20 toplantısına işaret ederek, “Bu terör örgütlerine havadan attıkları tüm silah, mühimmat… Hepsi boşa gidiyor. Yarısı DAEŞ’e gidiyor, yarısı diğer terör örgütlerine gidiyor. Biz bunların uyarılarını yaptık, bizi dinlemediler. Biz şimdi bütün bunları G20 toplantılarında görüşeceğiz. Tabii ki bizim de kendimize göre bir B planımız, C planımız var. Gerekirse bunları uygulamaya koyacağız. Mesele nedir? Mesele Suriye’yi düştüğü bu durumda kurtarmaktır” diye konuşmuştu.

Paris katliamı sonrası G20 gündemi değişti

Paris’te 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından G20’nin bir numaralı gündem maddesi IŞİD terörü ile Suriye ve Irak’taki mülteci krizi oldu. G20 toplantısının ikinci gününde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin uzun süredir Suriye sınırında talep ettiği "güvenli bölge"yle ilgili olumsuz mesaj verdi.

Obama: Güvenli bölge verimli değil

Obama, güvenli bölge tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Suriye’de güvenli bölgenin verimli olmayacağına karar verdik. Gerçek bir güvenli bölge, bizim sahada askerler bulundurmadığımız sürece, bu güvenli bölgeye kim girecek, kim çıkacak? Mıknatıs mı olacak terör saldırıları için. Kaç personel gerekecek, bir sürü ortaya çıkıyor. Benim tek istediğim, acıyı bitirmek ve Amerikan vatandaşlarını güvenli tutmaktır.”