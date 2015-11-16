Erdoğan-Obama zirvesindeki fotoğraf tartışılıyor

Dünya liderlerinin dün bir araya geldiği Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın gerçekleştirdiği heyetlerarası görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yer almaması tartışma konusu oldu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerine geçeceği iddia edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun da hazır bulunduğu 1 saati aşan mini zirvede Başbakan Davutoğlu'nun olmaması dikkat çekti. Toplantıdan bir kareyi 'One Man Show' (Tek Adam Gösterisi) başlığıyla bugünkü manşetine taşıyan Sözcü gazetesi, "Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde hükümeti taca attı" yorumu yaptı. Erdoğan'ın bir yıl önce 'Başbakan' olarak gittiği G-20'ye, bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılmasının hatırlatıldığı haberde, "Erdoğan, dünyaya 'tek muhatap benim' mesajı verdi, başkanlık provası yaptı" ifadeleri yer aldı.

Bu yıl Türkiye'nin G20'de 'Cumhurbaşkanı' makamında temsil edilmesi, zirvenin Türkiye'de düzenleniyor olmasından kaynaklı. Önümüzdeki yıl Çin'de yapılacak olan G20 Zirvesi'nde Davutoğlu 'Başbakan' sıfatıyla toplantılara katılacak. Başbakan Davutoğlu, G20 liderlerine bu akşam bir kokteyl verecek. Ardından, yine Erdoğan'ın evsahipliğinde resmi akşam yemeğine geçilecek.

Sözcü, Erdoğan'ın "liderleri kendi Saray ekibiyle ağırladığını" yazdı ve Davutoğlu için "Ortada yoktu" dedi.

Yurt: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesi bir ilk

Yurt gazetesi de internet sitesinden yayımladığı haberde, G20 aile fotoğrafında Başbakan Davutoğlu'nun yer almamasına dikkat çekerek, söz konusu karenin "hem sosyal medyada, hem de siyaset kulislerinde tartışma konusu olduğunu" yazdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun Twitter'dan yönelttiği "Bu ülkenin yüzde 49.5'la seçilmiş Başbakan'ı Davutoğlu değil mi; niçin G-20'nin herhangi bir yerinde yok?" sorusuna yer verilen haberde, "G20 toplantısında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesi bir ilk" dendi. Haberde, G20'de temsil makamlarının geçmişi şöyle anlatıldı:

"1999 yılında kurulan G-20 oluşumunda ilk toplantılar, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın katılımıyla yapılırdı. 2008'den sonra ise bu sistem değiştirildi; 2008'den bu yana her yıl, o yıl dönem başkanlığını üstlenen ülkenin evsahipliğinde yapılan G-20 zirvesinde, üye ülkeler devlet ya da hükümet başkanı seviyesinde temsil edilmeye başlandı."

Toplantıya kimler katıldı?

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç katıldı.



Görüşmede, Amerikan tarafından da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in yanı sıra diğer yetkililer bulundu.

Sözcü'nün bugünkü manşeti şöyle: