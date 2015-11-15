Obama ile Putin, Erdoğan'ın konuşması öncesi 'özel' görüştü

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 Zirvesi açılış konuşması öncesi ikili bir görüşme yaptı.

ABD ve Rusya liderleri arasında ilk temas, aile fotoğrafı sırasında tokalaşarak kuruldu. İki lider, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşması öncesi 20 dakikayı aşan bir görüşme gerçekleşti. Doğan Haber Ajansı'ndan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, liderler, beklendiği gibi ayaküstü değil, oturarak görüşmesi dikkat çekti.

İki lidere sadece tercümanların eşlik ettiği görüldü.