Hollande: Fransızlar, Fransızları vurdu; teröre bulaşan çifte vatandaşları sınır dışı etmemiz gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Cuma günü Paris'te gerçekleşen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Fransa savaştadır ama herhangi bir medeniyete karşı değil. Çünkü saldırıyı düzenleyenler herheangi bir medeniyeti temsil etmiyor" dedi.

Hollande, "Fransızları Cuma gecesi başka Fransızlar vurdu. Bizim topraklarımızda öyle bireyler var ki suç işlemekten, köktenciliğe geçiyorlar, oradan da terör suçları işleyen kişilere dönüşüyorlar" diye konuştu.

François Hollande, "Çifte vatandaş bir kişi varsa, terör riski oluşturuyorsa, mesela İngiliz arkadaşlarımız da çok sert önlemlere tabi tutuyorlar. Çok ciddi, ağır tehditler oluşturuyorsa bazı kişiler, bunların sınır dışı edilmesi, uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirerek yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Paris katliamıyla ilgili Parlamento'daki özel oturumda konuşan Hollande, saldırının amacının Fransa'yı bölmek ve korku yaymak olduğunu söyleyerek, "DAEŞ organizasyonunda belli mali kaynakları olduğunu biliyoruz. Bu örgüt bu yılbaşından itibaren Paris’i, Danimarka’yı, Mısır’ı, Türkiye’yi vurdu. Her gün halkları katliama tabi tutuyor" şeklinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Cuma akşamı gerçekleştirilen savaş eylemleri Suriye’de tasarlandı, kararlaştırıldı; Belçika’da organize edildi, Fransa’da eyleme dönüştürüldü. Belli bir hedefi vardı" dedi.

Hollande, "Fransa, Suriye’deki operasyonlarını yoğunlaştırıyor, dün 10 savaş uçağını Rakka’daki DAEŞ’in kalesine bırakmaları talimatını verdim. Bir kumanda merkezi yok edildi. Fransız pilotları tebrik etmek isterim. Bu bombardımanları sürdüreceğiz ve Akdeniz’e, Akdeniz’in doğusuna göndereceğiz" dedi.

"Daha fazla şey yapmamız lazım"

Hollande'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizim Suriye’deki düşmanımız DAİŞ’tir. Amaç sınırlandırmak değil, yok etmektir. Lübnan’ı, Ürdün’ü, Türkiye’yi korumaktır. Kendi ülkemizi korumaktır. Daha fazla şey yapmamız lazım. DAİŞ, dünyanın gördüğü en büyük terör örgütüdür. Fransa, bu çatışmanın başından itibaren birlik olmasını talep etmiştir. Bugün daha fazla bombardıman gerekiyor. Daha fazla dayanışma ve destek gerekiyor. Gerçekten bu örgütle mücadele edebilecek herkesten eşsiz bir koalisyon içinde mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"Sistematik bir sınır kontrolü gerekmektedir"

Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Komşu ülkeler, diğer güçler ve Avrupa. Fransa’nın düşmanı, Avrupa’nın düşmanıdır. Mülteci krizinde, Suriye’deki, Irak’taki savaşta bunu görüyoruz. Bu mülteci akınına uğrayan ülkelere destek olmamız lazım.

Şu şarttır; Fransa uzun süredir taleplerini getirdi. Bu taleplerin yankı bulması gerekmektedir. Eş güdümlü ve sistematik bir sınır kontrolü gerekmektedir ki biz de cihatçıları takip edebilelim ve onları sorguya çekebilelim. Topraklarımızda yapılan savaş eylemlerine karşı koyabilmemiz lazım.

"Fransızlar Cuma gecesi başka Fransızları vurdu"

Fransızları Cuma gecesi başka Fransızlar vurdu. Bizim topraklarımızda öyle bireyler var ki suç işlemekten, köktenciliğe geçiyorlar, oradan da terör suçları işleyen kişilere dönüşüyorlar. Bazen Irak’ta eğitiliyorlar, ağ oluşturuyorlar ve bir takım terör eylemlerini gerçekleştirmek için harekete geçiyorlar. Bu örgütün ne olduğunu, bu hazırlığın neden ibaret olduğunu anlamış bulunuyoruz. Sözünü ettiğim süre içerisinde, vatandaşlarımızı korumak için bunları yapmak durumundayız.

Cuma gecesi korkunç bir ölü bilançosunu karşımıza çıkardığı zaman Bakanlar Kurulu’nu topladım ve sınırlarda derhal kontrol olması talebiyle olağanüstü hal ilan ettim. Bütün topraklarımızda bu geçerlidir ve bir takım idari aramaların bütün Fransa’daki bölgelerde gerçekleştirilmesi söz konusu. 104 hane dahil oldu, 168 arama daha eklendi. Başka aramalar da olacak. 13 Kasım savaş eylemleriyle bu düşman bir diğer etabı da aşmış oldu. Biliyorsunuz baskıya karşı direnç bir haktır. Bu hakkı kullanmamız lazım. Vatandaşlarımızın güvenliğini muhafaza etmek zorundayız.

"Elimizdeki her bir imkândan yararlanmak istiyorum"

Aramaların yapılması ve önlemler, yeni terör eylemlerinin engellenmesi için bunun harekete geçirilmesi gerekiyor. Elimizdeki her bir imkândan yararlanmak istiyorum. Bu haftanın sonuna kadar bunu yapmamız lazım. Acil durumun daha da önüne geçmemiz gerekiyor. Anayasamızın evrimleştirmek, iyileştirmek için kamuoyuna hukuk eliyle uygun şekilde hareket edebilecek şekilde teröre karşı hareket etmek için imkân vermeliyiz.

İçinde bulunduğumuz duruma uyarlanmamış 2 metin var. Acil bir tehlike anında dışarıdan gelecek olan bir savaş ya da silahlı ayaklanma durumunda olağanüstü hal öngörülüyor. Sivil otoriteden askeri otoriteye yetki devri. Bunlardan hiçbiri gerçekleşmedi. Kamu kurumlarının güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyemeyiz, oysa savaşın içindeyiz. Bu savaş farklı türdeki bir savaş. Yeni bir mücadele edeceğimiz grubu gösteriyor ve kriz anındaki önlemlerden bazılarını devreye sokmamız gerekiyor. 36. maddenin içeriğinde, bu koşulların ne zaman devreye sokulacağından bahsedilmişti. Bu önerinin yeniden gündeme alınması gerekiyor. Burada çok uygun bir imkândan yararlanmamız gerekiyor.

Ulusun temellerine saldırı düzenleniyorsa, Fransız dahi olsa bu terörist, bir başka vatandaşlıktan yararlanıyor mu? Çifte vatandaş bir kişi varsa, terör riski oluşturuyorsa, mesela İngiliz arkadaşlarımız da çok sert önlemlere tabi tutuyorlar. Çok ciddi, ağır tehditler oluşturuyorsa bazı kişiler, bunların sınır dışı edilmesi, uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirerek yapmamız gerekiyor. Ayrıca fişlenmiş bazı kişilerin takip edilmesi gerekiyor. Hükümet tabii ki, Danıştay’a da başvurarak bazı denetlemelere başvurmak zorunda kalacaktır.

"Fransa hukuk devletidir"

Fransa hukuk devletidir. Anayasa ortak bir kontrattır. Dolayısıyla bu kolektif pakt ve Anayasa birlikte yaşayabilmemiz için bir vazgeçilmezdir. Anayasa'yı ihlal etmek isteyenlere karşı bir takım imkânları barındırabilmesi gerekiyor. Nefreti teşvik eden, terör eylemlerini teşvik edenlere karşı önlemler alınması gerekiyor. Bu aldığım karar üzerine düşünmenizi istiyorum ki mümkün olan en kısa süre içinde kabul edilebilsin. Çünkü biz, bu durumu üç aya kadar uzatacağız ama daha sonra da tam anlamıyla hukuk devleti içerisinde terörizmle mücadele edebilmemiz lazım.

Bu tehditler devam edecek. DAİŞ'e olan mücadelemiz bizi seferber kılacak. Dolayısıyla hukuku güçlendirmemiz lazım. Nitekim terörizme karşı savcılık birimlerinin hukuk içerisindeki bütün istihbarat yelpazesine erişebilmeleri gerekiyor. Yeni istihbarat yasası çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor."

"Eğer savaş halindeysek birkaç yıl öncesindeki gibi davranamayız"

Bu terör eylemleri nihayetinde bu silahlarla gerçekleştiriliyor. Koşulları ağırlaştıracağız. Terör şiddetine karşı meşru bir biçimde polisler kendilerini koruyacaklar. Her zaman hukuk devleti içerisinde bu haklarını yerine getirecekler. Bunlar, bütün bu unsurlar yeni bir mevzuatı oluşturacak. Hiç beklemeksizin, adalet bakanı, içişleri bakanı, ilgili bütün bakanlıkların bu eylemleri yerine getirmesi gerekiyor. İmkânların güçlendirilmesi lazım ama aynı zamanda şunun da bilincindeyim: Eğer savaş içindeysek, savaş halindeysek o zaman birkaç yıl öncesindeki gibi davranamayız. Bazı askeri çerçeveler içerisinde hareket edemeyiz. Ek polis ve jandarma görev alacaklar ve böylece güvenlikte istihdam 10 bin kişiye çıkmış olacak. Bu takdire şayan bir çabadır. Güvenlik güçlerinin potansiyeli de önemli. Diğer yandan da bu görevlerin ifa edilebilmesi için gerekli teknolojik donanım sağlanacaktır. Bu sayede bizler sınırlarda kontrolü daha iyi sağlayabileceğiz.

"Hükümet savunma harcamalarını gözden geçirecek"

Ordumuza gelince ki dışarıda gerçekleştireceğimiz operasyonlarda onlara daha sıklıkla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Savunma harcamalarımızda hiçbir azalma olmamasını istedim. Ordumuz bize fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla hükümet savunma harcamasının planlamasını yeniden gözden geçirecektir ve savunmanın sahip olduğu kaynaklar henüz yeterince değerlendirilmedi. Oysa biz biliyoruz ki böyle bir sarsıntıyla karşı karşıyayız. Bunlar yarından itibaren gerekirse devreye sokulabilecek bir teminat olacaktır. Sizlerin önünde şunu söylemek isterim ki harcamalarda emin olun artış olacak ama bu koşullar altında güvenlik paktı, istikrar paktının üzerine çıkmaktadır.

Ölenlerin resmi, yaralananların yüzü gözümden gitmiyor."