Erdoğan'ın kadın-erkek eşitliği sözlerine AB'den yorum: Çağdışı!..

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Andrea Schmidt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın erkek eşitliğinin “fıtrata uygun olmadığına” ilişkin sözleri için “Bu tür bir görüş, bu çağın görüşü olamaz” dedi.

AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışmaları Grubu’nun Giresun’da düzenlediği toplantıda konuşan Andreea Schmidt Türkiye’de yerel idarelere kadın katılımı konusunda iyileştirmeler olsa da söz konusu katılımın az olduğuna dikkat çekerek kadınların ve erkeklerin eşit temsilinin AB değerlerinden biri olduğunu belirtti.

“Bunun tersini iddia etmek bu çağda olanaklı değildir” diyen Schmidt, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımının yeterli düzeyde olmadığını da vurgulayarak AB katılım sürecindeki Türkiye’de bu konuda neler yapıldığının görülmesini istediklerini belirtti. Schmidt, Türkiye’nin kadın cinayetlerini önleme konusunda AB üyesi ülkelerin deneyimlerinden yararlanması gerektiğini kaydetti.

‘Erdoğan bizi üzüyor’

Mustafa K. Erdemol’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışmaları Grubu Başkanı Heinz Lehmann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye yaklaşımını anlamakta zorluk çektiklerini söyledi. Lehmann, AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışmaları Grubu’nun Giresun’da yapılan 16. toplantısında Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Kafasında ne olduğunu asla bilemediğimiz Erdoğan’ın kimi söylemleri bizi üzüyor” dedi. Bölgeler Komitesi’nin bir kurum olduğunu, ancak ikili ilişkilere de çok önem verdiğini belirten Lehmann, özellikle yerel yönetimlerle diyalog kurup AB Komisyonu için bir kanaat oluşturmaya, öneriler sunmaya çalıştıklarını belirterek “Görüş ve istekleri bildiriyor ve takip ediyoruz. Bazen komisyonla çatışmalar da yaşıyoruz. Böylesi bir gayret içindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimi söylemleri bizi zor durumda bırakıyor”

350 üyelerinin bulunduğu Türkiye Çalışmalar Gurubu olarak AB’ye katılım süreci içinde olan Türkiye ile yararlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Lehmann, AB ile sürekli diyalog içersinde olunmasının negatif algıları, şüpheleri ortadan kaldırmaya yarayacağını belirterek, “Önyargıları yenmek ve ilişkileri geliştirmek için daha fazla çaba ve zamana ihtiyaç olabilir. Sonunda başarılacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Lehmann yönetiminde dün Giresun’da gerçekleştirilen toplantıda, “AB-Türkiye katılım müzakereleri ve yerel idareler üzerindeki etkileri”, “Katılımcı yerel demokrasi”, “Cinsiyet eşitliği stratejilerinin yerel idareler tarafından teşvik edilmesi” başlıklı konular ele alındı.