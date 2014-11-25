'Fıtrat'ın bilançosu: 2014'de 240 kadın erkek şiddeti sebebiyle öldü!

Türkiye'de kadın cinayetlerinin yaşanmadığı gün yok gibi. Bursa Barosu Kadın Hukuku Komisyonu’nun dün yaptığı basın açıklaması da kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Komisyon Başkanı Avukat Nevin Canbaz, 2014 yılının başından bu yana Türkiye genelinde 240 kadının erkek şiddeti sebebiyle öldüğünü açıkladı.

Zaman'dan Adem Elitok'un haberine göre Canbaz, baro üyesi avukatlarla, ‘Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ sebebiyle Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli de avukatlara destek verdi. 2014 yılının başından bu yana ülkede 240 kadının erkek şiddeti ile öldürüldüğüne dikkat çeken Canbaz, çok sayıda kadının da erkek şiddetine farklı biçimlerde maruz kaldığını kaydetti.

Şiddetin önlenmesi için atılması gereken adımları Canbaz şöyle sıraladı: “Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınaması, şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek sağlanarak, ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılayabileceği koşulların oluşturulmasını, cinsiyet ayrımcı politikaların kaldırılmasını, konu ile ilgili eylem ve eğitim projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini, genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, toplum ve ana-baba eğitim programları başlatılmasını istiyoruz.”