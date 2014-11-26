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Erdoğan'ın fıtrat sözlerine cevap: Kuran'da kadın ve erkek fıtratını tanımlayan ayet yok

İlahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal, kadın-erkek eşitliğini fıtrata dayandırmanın doğru olmadığını söyledi

26 Kasım 2014 00:02

Hidayet Şefkatli Tuksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir" sözlerinin Kuran-ı Kerim'de tanımlanmadığını diye getirdi.

Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Tabiatları bünyeleri fıtratları farklıdır. İş hayatında hamile bir kadını erkekle aynı şartlara tabii tutamazsınız. Çocuğunu emzirmek zorunda olan bir anneyi, bir erkek ile eşit konuma getiremezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

CNNTürk'te Mirgün Cabas ile Her Şey programında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir" sözlerini yorumladı.

Tuksal, "Bunu fıtrata dayandırmak sıkıntı çıkarır. Çünkü bu net bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu dindar kimliğinden belki ilham alarak bunu dile getiriyor ama Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek fıtratını net olarak tanımlayan hiçbir ayet yoktur. Aksine insan fıtratını tanımlayan ayetler var" dedi.

 

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