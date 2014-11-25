Feminist Kolektif: Fıtrattan anlamıyoruz, kadınlık rollerini kabul etmiyoruz

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde dün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kadın erkek eşitliği fıtrata ters" sözlerine İstanbul Feminist Kolektif (İFK)'ten yanıt geldi. Kolektif'ten yapılan açıklamada, “Erdoğan haklı. Biz feministler fıtrattan anlamıyoruz. Erkek egemenliği sistemin bizlere dayattığı kadınlık rollerini kabul etmiyoruz” denildi.

'Eşit değilsiniz dendikçe

daha çok öldürülüyoruz'

Bianet'te yer alan habere göre, İstanbul Feminist Kolektif yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“25 Kasım’dan bir gün önce Erdoğan yine kadın-erkek arasındaki “fıtrat” farkına dair konuştu. Daha önce de kadın ve erkek arasındaki eşitliğe inanmadığını fıtrata dayandırarak söylemişti. Biz bu açıklamaya 'eşit değilsiniz dendikçe biz daha çok öldürülüyoruz' açıklamalarında bulundu.

“25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde, son bir yılda yaşadıklarımıza dair edecek çok sözümüz var. Erdoğan’ın fıtrata dair sözleri neler yaşadığımızı ve ne içinde yaşadığımıza dair en açık tabloyu sunuyor bize.

'Fıtrat diyerek cinayetlerin faili oluyor'

“Erdoğan fıtrat derken toplumsal cinsiyet rollerini doğallaştırıyor, değişmez katı kurallar halinde sunuyor. Kadınlık ve erkeklik rolleri sabitlenince dışına çıkmak yasaklanmış oluyor. Erdoğan her gün bir kadın cinayeti duyduğumuz ülkede fıtrat diyerek, kadın cinayetlerinin faili oluyor. Kadınları ‘cezalandırmayı’, ‘öldürmeyi’ meşru görüyor.

“Göstermelik yasalarıyla kadını değil aileyi korumayı önceleyen, tecavüzde rıza arayan, mahkemelerde “haksız tahrik” indirimi ile kadın cinayetlerini teşvik eden, kadınlara tecavüz fetvası veren İŞİD’e destek veren 'fıtrat' diye direten devlettir."

'Erdoğan haklı, biz eşitlik istiyoruz'

“Erdoğan haklı. Biz feministler fıtrattan anlamıyoruz. Erkek egemenliği sistemin bizlere dayattığı kadınlık rollerini kabul etmiyoruz. Doğurabildiğimiz için doğurmamız gerektiğini, doğurduğumuz için bakmamız gerektiğini düşünmüyoruz. Ailenin hayattaki tek varoluş olmadığını biliyoruz, farklı dayanışmalar kurarak yaşamın mümkün olduğunu görüyoruz. Biz kadınlarla erkeklerin eşit olacağı bir dünyaya olan inancımızı hiç kaybetmiyoruz. Eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele ediyoruz."

“Erkek adalet değil gerçek adalet talebimizin gerçekleşmesinin yolu eşitlikten geçiyor. Kadınların erkeklerle eşit olamayacağına dayandırılarak kurulan sözün de, yürütülen politikanın da kadınların özgürlüğünü engellediği ortada. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin kadınların erkeklerle eşitsizliğini derinleştiren politikalarına karşı daha çok kadın dayanışması ve örgütlenmesi diyoruz!”