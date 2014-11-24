'Erdoğan'ın fıtratında cinsiyetçilik olduğunu biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadın ve erkeğin eşitliği fıtrata ters' sözlerine CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Yaptığı açıklamalar bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü kendisinin fıtratında cinsiyetçilik olduğunu hepimiz biliyoruz" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen KADEM 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde söylediği 'Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir' sözlerine CHP CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'dan cevap geldi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Erdoğan'ın sözleri üzerine bir yazılı açıklama yapan Nazılıaka, "Yaptığı açıklamalar bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü kendisinin fıtratında cinsiyetçilik olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

'Kendisinin fıtratında cinsiyetçilik olduğunu hepimiz biliyoruz'

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın yazılı açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yaptığı açıklamalar bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü kendisinin fıtratında cinsiyetçilik olduğunu hepimiz biliyoruz.



Kadın-erkek eşitliğine inanmadığını sürekli söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları bir kez daha göstermiştir ki ülkemizde her gün üç kadının öldürülmesini sorun olarak görmemektedir.Kendisi bir ezber tutturmuş; her ölümü fıtrata bağlayıp sorumluluktan kaçıyor. Kadın cinayetlerine bakış açısının 'öldürülmek kadınlığın fıtratında var' cümlesinde saklı olduğu belli.



Eşitlik talebini kadının bedeni üzerinden değerlendirerek yine kadınları annelik tanımı içinde sınırlıyor. Kadını narin, zayıf, güçsüz gibi nitelemelerle ötekileştiriyor."

'Kadınlara karşı açıkça nefret suçu işlemiştir'

Erdoğan'ın feminizmi bilmediğini söyleyen Aylin Nazlıaka şunları dile getirdi: " Çok acıdır ki Cumhurbaşkanı, feminizmin ne olduğuna dair en ufak bir bilgiye sahip değil. Kadınların eşitlik talebine takılan Tayyip Erdoğan'a sorarım: Yüzyıllardır verilen kadın mücadelesinin eşitlik sorunu olduğunu hiç mi anlayamadınız yoksa anlamak işinize mi gelmiyor? Kadına şiddet uygulayan erkeklerin bu konuşmalarından cesaret aldığının farkında değil misiniz?



Maria Teresa Mirabel'in dediği gibi “Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz. Kavramların içini boşaltmak Tayyip Erdoğan'ın en başarılı olduğu konudur. Kadın mücadelesinde de aynı şeyi yapıyor; eşitlik talebi ile adalet kavramlarının içini boşaltıyor. Kadınlar, erkek adalet değil gerçek adalet istiyorlar.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkça kadınlara karşı nefret suçu işlemektedir. Ben de feministle teröristi bir görenle mücadele etmeye devam edeceğim."