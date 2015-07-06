Erdoğan'ın 13 gündür beklettiği hükümeti kurma görevi, önceki yıllarda bir haftada verilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın seçim sonuçlarını açıklamasının üzerinden 13 gün, 25. dönem milletvekillerinin yemin töreninin üzerinden 11 gün, yeni Meclis Başkanı’nın seçiminin üzerinden de 4 gün geçmesine karşın hükümeti kurma görevi hala vermedi. Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, hem hukukçular, hem de siyasiler Erdoğan’ın 45 günlük süreyi doldurup erken seçime gitme yolu aradığını düşünüyor. Önceki yıllarda cumhurbaşkanları, tam 5 kez hükümet kurma görevini YSK sonuçları açıkladıktan sonra 1 haftada vermişti.

Anayasada Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini ne zaman vereceğine ilişkin açık hüküm bulunmuyor.

Ancak, Anayasa’nın 116. maddesinde şu hüküm yer alıyor:

“Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.”

Cumhurbaşkanı’nın, hükümeti kurma görevini bu maddeye dayanarak Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra verebileceği yorumları yapılıyor.

Divan perşembe günü belli olacak

TBMM Başkanlık Divanı bu hafta belli olacak. Yarın Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanırsa perşembe günü yeni Başkanlık Divanı üyeleri Meclis Genel Kurulu’nda okunacak. Erdoğan eğer divanın oluşmasını beklerse, hükümeti kurma görevini iyi olasılıkla perşembe günü verebilir. Ancak perşembe günü görevlendirme yapılmazsa, araya Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Bosna Hersek programı girecek. Davutoğlu’nun cumartesi gecesi ya da pazar günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. Bu durumda görevlendirmenin de yeni haftaya sarkacağı belirtiliyor.