Erdoğan: Eğer hükümet kurulamazsa kimse erken seçimden çekinmesin

Yeşilay iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümetin kurulamaması halinde yapılacak işlemlerde tarafımdan adım adım hayata geçirilecekti" dedi. Milletin 7 Haziran'da görüşünü ortaya koyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Türkiye’nin hükümet meselesi ile karşı karşıya kalmasını asla arzu etmezdim. Eğer parlamento çözemiyorsa çözecek olan milletimizin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir Müslümanın ne alkolle, ne uyuşturucu ile ne de sigara ile işi yoktur olamaz. Bakıyorsun hoca koskoca profesör sigara alkol bunları hepsini götürüyor. Sonra kendini savunuyor. Sonra başkası yapınca ‘bunları yapmamalısın’ diyor. Ben medya ile bu konuda çok savaş verdim. Ben bu konuda bazı programlarda açık net tavrımı ortaya koyduğumda çok eleştirilere maruz kaldım ama bu mücadelem devam edecek.

Bu konuda bazı programlarda açık ve net tavrımı ortaya koyduğumda, çok eleştirilere maruz kaldım. Bu mücadelem devam edecek. Tüm bunlara rağmen inadına bir mücadele var.

'Eğer parlamento çözemiyorsa

çözecek olan milletimizin ta kendisidir'

Meclis'te çoğunluğa sahip bir hükümetin en kısa zamanda kurulması için tüm siyasi partilerimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Hükümetin kurulamaması halinde yapılacak işlemlerde tarafımdan adım adım hayata geçirilecektir.

Türkiye’nin hükümet meselesi ile karşı karşıya kalmasını asla arzu etmezdim. Milletimiz 7 Haziran’da görüşünü ortaya koydu. Eğer parlamento çözemiyorsa çözecek olan milletimizin ta kendisidir. Kimse milletimizden korkmasın çekinmesin. Yaşanan her gelişme bizim tespitlerimizin doğruluğunu teyit ediyor. Bu konudaki tekliflerimiz sağduyulu bir şekilde değerlendirilir umarım.

Özellikle son başbakanı olduğum hükümet döneminde Yeşilay ve Kızılay’ın uluslararası camiada önemli bir yerde olabilmesi için çabalar harcandı."