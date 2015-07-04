Yeni hükümet kurulamazsa hangi partiye, kaç bakanlık düşüyor?

“HDP ile aynı cümle içinde bile olmak istemiyoruz” diyerek olası koalisyon formüllerine kapılarını kapatan MHP, 45 gün içinde hükümet kurulmazsa, Anayasa gereği kurulacak geçici hükümette HDP ile aynı kabinede yer alabilir. Bu durumda AKP’ye 11, CHP’ye 6, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşecek. Ancak partiler, isterlerse geçici hükümette yer almayarak bu haktan feragat edebilir.

Habertürk'ün haberine göre, Anayasa’ya göre TBMM Başkanlık Divanı oluştuktan sonraki 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamazsa ya da kurulsa bile güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı’nın, TBMM Başkanı’na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor.

Yenilenme kararı Resmi gazete’de yayımlandıktan sonra da seçim süreci başlıyor. Anayasa, bu şekilde seçime gidilmesi durumunda, mevcut hükümetin istifa etmesini ve Cumhurbaşkanı’nın geçici Bakanlar Kurulu kurmak üzere bir Başbakan atamasını öngörüyor. Bu durumda oluşacak geçici Bakanlar Kurulu’na Meclis’teki tüm partilerden; oranlarına göre bakan alınacak. Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Meclis içinden veya dışından; bağımsızlardan atanacak.

Çekilen olursa

Siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz tespit ederek Başbakan’a bildirecek. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine Meclis içinden veya dışından bağımsızlar atanacak. Geçici Bakanlar Kurulu, seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete’de ilanından itibaren 5 gün içinde kurulacak. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmayacak ve geçici Bakanlar Kurulu seçim sürecinde ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görev yapacak. Partiler, isterlerse geçici hükümette yer almayarak bu haktan feragat edebilir. MHP, bu durumda HDP’yi gerekçe gösterip geçici hükümette yer almayabilir. Bu durumda da Anayasa’ya göre MHP’ye düşen bakanlıklar için Meclis içinden veya dışından bağımsız isimler atanacak.

Bakan dağılımı

4 Başbakan Yardımcılığı’yla birlikte 25 bakanlık için mevcut tabloda AK Parti’ye 11, CHP’ye 6, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşecek. Oran hesaplamasında küsuratlar nedeniyle artan 2 bakanlığın hangi partiye verileceği de tartışma konusu olacak. Ancak Adalet, Ulaştırma ve İçişleri bakanlarının bağımsızlar arasından atanması zorunluluğu dikkate alındığında, bir partinin koltuk sayısının azaltılması söz konusu olacak.

Mevcut hükümetle seçime gidilebilir

45 günlük süre sonuna kadar kullanılmadan, seçenek kalmadığı gerekçesiyle Meclis’te bir erken seçim kararı alınması durumunda ise seçime mevcut hükümetle gidilecek. Bunun için Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi yerine, TBMM Genel Kurulu’nun toplanarak erken seçim kararı alması gerekiyor.