T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan 'Şemdinli' açıklaması: Erdoğan'dan 'Şemdinli' açıklaması: Önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmekte

Saldırıda 10 asker şehit olmuş, 8 sivil hayatını kaybetmişti

09 Ekim 2016 20:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.  Erdoğan açıklamasında “Ankara'da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul'da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından yapılan Şemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Maalesef, son Şemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında 10 askerimizin ve 8 sivil vatandaşımızın şehadetine, 27 kişinin de yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

"Bölücü terör örgütü PKK'nın, ülkemize ve milletimize saldırma vazifesi doğrultusunda, insani ve ahlaki tüm değerlerden yoksun eylemlerini yoğunlaştırma arayışı içinde olduğu anlaşılıyor. Ankara'da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul'da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından yapılan Şemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir"

"Bölücü örgüt, geçtiğimiz yıl başlattığı çukur eylemlerinin akabinde bölge halkı tarafından adeta tecrit edilmiş, dışlanmıştır. Bunun üzerine örgüt üyeleri, tıpkı FETÖ ve DEAŞ mensupları gibi, sadece kan dökmeyi, can almayı hedefleyen saldırılarla varlıklarını ispata yönelmişlerdir. Suriye ve Irak'ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem teşebbüslerinin büyük bölümü, esasen, halkımızın desteği sayesinde, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın gayretleriyle önlenmektedir. Maalesef, son Şemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir"

"Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır.  İnsan gücünden teknolojik imkanlara kadar bunun için ne gerekiyorsa seferber ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir. Şemdinli'deki menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

 

ETİKETLER

erdoğanşemdinliaçıklamapkksaldırı

İlgili Haberler

Şemdinli'de karakola bombalı araçla saldırı; 10 asker şehit, 8 sivil hayatını kaybetti, 27 yaralı var!

Patlamanın etkisiyle yolda 5 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan Şemdinli tepkisi: Menfur saldırıların hesabı sorulacaktır

"Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır"

Başbakan: Şemdinli'deki terör saldırısında 5 ton patlayıcı kullanıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Şemdinli'deki terör saldırısı hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu’ndan 'Şemdinli' açıklaması

"Yönetenler şikayet eden değil, sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24