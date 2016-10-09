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Politika

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan Şemdinli tepkisi: Menfur saldırıların hesabı sorulacaktır

"Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır"

09 Ekim 2016 15:33

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Şemdinli'deki bomba yüklü yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kurtulmuş, Şemdinli saldırısına ilişkin olarak, "Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır" dedi

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Şemdinli'de hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır" dedi.

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