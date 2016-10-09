Şemdinli'de karakola bombalı araçla saldırı; 10 asker şehit, 8 sivil hayatını kaybetti, 27 yaralı var!

Hakkâri Şemdinli'deki Durak Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. PKK'nın düzenlediği terör saldırısında 10 asker şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti. Hakkâri Valisi, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.

Şemdinli - Yüksekova karayolu üzerinde yol kontrolü yapılırken, bombalı aracın Şemdinli yönünen geldiği ve bu sırada patlatıldığı kaydedildi. Saldırı sonrası çatışma çıktı.

Patlamanın etkisiyle yolda 5 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Saldırının ardından karayolu trafiğe kapatıldı.

Genelkurmay'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun bulunduğu bölgeye BTÖ mensubu teröristlerce sabah 09.45’te bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş; saldırıda ilk alınan bilgiye göre maalesef 8 kahraman silaharkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

RTÜK'ten geçici yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Hakkari'deki Durak karakoluna yönelik terörist saldırıyla ilgili, Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi. Yasağın, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, yaralılar ve hayatını kaybedenlere ait görüntü ve görselleri kapsadığı kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Twitter üzerinden bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş açıklamasında, "Şemdinli’de hain terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terör örgütlerine asla teslim olmayacaktır. Bu menfur saldırıların hesabı sorulacaktır"’ dedi.

Lütfi Elvan: Hepsinin kökünü kazıyacağız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan terör saldırısıyla ilgili olarak şu mesajı paylaştı:

35 yıldır girilemeyen yerlere emniyet güçlerimizin teker teker girmesi terör örgütü ve bunların destekçileri üzerinde ciddi bir rahatsızlık meydana getirdi ama bu mücadelemiz devam edecek. Allah'ın izniyle girilmedik bir metrekarelik alan dahi bırakmayacağız. Hepsinin kökünü kazıyacağız.