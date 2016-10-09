Başbakan: Şemdinli'deki terör saldırısında 5 ton patlayıcı kullanıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Şemdinli'de 10 asker ve 8 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili olarak "5 ton patlayıcıyla yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet canlı bomba kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana geldi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. 5 ton bir patlayıcıyla yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet, canlı bomba kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir.

Türkiye'nin terörle, bölücü terörle, DEAŞ'la ve her türlü terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla sürecek, bu konuda yapılacak intihar eylemleri ve başkaca terör faaliyetleri bizi ülkemizin istiklali için geleceğini karartmaya gayret eden terör mihraklarından, memleketi, milleti kurtarmak için elimizden gelen tüm çalışmaları sürdüreceğiz.

Esasen kırsalda son aylarda ortaya konan operasyonlardaki üstün başarı terör örgütünün ciddi anlamda gücünü ve imkan kabiliyetini kısıtlamıştır. Can havliyle bu ve buna benzer intihar eylemeleri yapma gayretine girmiştir. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Birçok yerde bu ve buna benzer hazırlıklar olay olmadan önlenebilmektedir ancak bazen de böyle hadiseler yaşamaktayız. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim

