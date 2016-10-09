Kılıçdaroğlu’ndan 'Şemdinli' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli saldırısıyla ilgili açıklama yaparak, "Her gün gelen şehit haberlerinin yarattığı acı, ailelerimizin ocaklarına düşen ateş, icra makamında olanların yükümlülüklerini arttırmaktadır. Yönetenler şikayet eden değil, sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalıdır" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu’na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların faillerinin amaçlarına asla ulaşamayacaklarını vurguladı.

Yönetenler şikayet eden değil, sorunları çözme makamında olduklarını da unutmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Hakkari’nin Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durak Jandarma Karakolu’na yönelik yapılan terör saldırısını lanetliyor; hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralılarımızın acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Bilinmelidir ki ülkemize, demokrasimize, birlikte barış içerisinde yaşama irademize yönelen bu saldırılarının failleri hain amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti anayasamızda belirtilen şekilde, ülkesi ve milletiyle birlik ve bütünlük içerisinde var olmaya devam edecektir. Her gün gelen şehit haberlerinin yarattığı acı, ailelerimizin ocaklarına düşen ateş, icra makamında olanların yükümlülüklerini arttırmaktadır.

Bu acıların dinmesi, halkımızın huzura kavuşması için icra makamında olanların basiret ve sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki basiret ve sorumluluk, kendileri tarafından yeterince kavranmış değildir. Yönetenler şikayet eden değil, sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalıdır"