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Politika

Erdoğan'dan CHP'nin Merkez Türkiye projesine ilk yorum

'Şimdi de Merkez Şehir kuracaklarmış...'

21 Mayıs 2015 23:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yüzyılın projesi' olarak adlandırdığı Merkez Türkiye Projesine ilişkin ilk kez konuştu. Adıyaman'da konuşan Erdoğan, projeye ilişkin, "Asgari ücreti açık artırmaya çıkardılar. Şimdi de Merkez Şehir kuracaklarmış... Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri işte Nissibi Köprüsü. Bu kadar… Biz eserlerle konuşuyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor" ifadelerini kullandı.

'Merkez Türkiye' adı verilen proje, Anadolu'da bir mega kent kurulmasını öngörüyor. Merkez Türkiye Projesi adı verilen projeye göre 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. 2035 yılında Türkiye insani gelişmişlikte dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girecek. İşsizlik yüzde 5’in altına inece büyüme hızı ortalama yüzde 6 olacak. 

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