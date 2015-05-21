Hükümetten CHP'nin 'Merkez Türkiye' projesine ilk yorum geldi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin mega kent kurulmasını öngören ‘Merkez Türkiye’ projesini eleştirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından "Liman özelleştirmelerini engelleyen ulus devletçi CHP zihniyetinin mega kent projesi?!? CHP zihniyeti 2007'de engel olmasaydı bugün İzmir limanı Çin ve Asya'nınAvrupa pazarına giriş üssü olmuştu!" yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Merkez Türkiye Projesi''yle ilgili hükümetten ilk değerlendirme Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Şimşek, projeye ilişkin düşüncelerini Twitter'dan şöyle yazdı:
''Liman özelleştirmelerini engelleyen - İstanbul 3. havalimanı ve 3. köprü karşıtı - ulus devletçi CHP zihniyetinin megakent projesi?!? CHP zihniyeti 2007'de engel olmasaydı bugün İzmir limanı Çin ve Asya'nınAvrupa pazarına giriş üssü olmuştu! Çin'li firma Yunanistan'a gitti. Sn Başbakanımızın aylar önce açıkladığı ulaştırmadan lojistiğe dönüşüm programını inceleyin! 2035'te değil, 2019'da Türkiye merkez üs olacak.''