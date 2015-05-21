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CHP'nin Merkez Türkiye projesine sosyal medyada kim, ne dedi?

'Derviş'in fikri neyse zikri de budur... Ey sermaye üzülmeyin biz varız...'

21 Mayıs 2015 14:58

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçimlerde iktidar olması halinde uygulamaya sokacağı yeni projesini açıkladı. 2035 yılında tamamlanması öngörülen ‘Merkez Türkiye’ projesi ile dünya ticaretini birbirine bağlayacak küresel bir cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.

2 milyon 200 bin kişiye istihdam ve 100 milyar dolar katma değer yaratması planlanan proje,  Twitter'da #YüzyılınProjesi başlığıyla açılan etiket ile en çok konuşulan konular arasına girdi. 

nediyor.com'da derlenen tweetler ve #YüzyılınProjesi etiketi altında yapılan paylaşımlar şöyle: 

ETİKETLER

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