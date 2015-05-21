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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Merkez ülke bizim tabirimiz, oku da öğren

Başbakan Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Merkez Türkiye' projesinin kendi kitabından çalıntı olduğunu söyledi

21 Mayıs 2015 19:51

Sinop'ta halka seslenen Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin vizyon projesi "Merkez Türkiye" vardı. Davutoğlu, "Bugün sabah Kılıçdaroğlu, günlerdir reklamla bir sır gibi sakladıkları projesini açıkladı. Kendisini dinlerken acı bir şekilde tebessüm ettim. Çünkü çok geriden geliyor, çok geriden. Bütün kavramlar bize ait. Benim 2001 yılında yazdığım 'Stratejik Derinlik' kitabının arka sayfasını okusaydı, 'merkez ülke' tabirini biz 15 yıl önce kullandık, 15 yıl önce. Şimdi yeni bir şey keşfetmiş gibi bunu takdim ediyor. Kılıçdaroğlu'nun problemi ne biliyor musunuz, okuma alışkanlığı yok, iki hafızası zayıf, hafızası" diye konuştu.

 

'Bu resmen hırsızlıktır' 

 

Projede kendi kitabından intihaller olduğunu kaydeden Başbakan, "Bugün Kılıçdaroğlu'nun 'yüzyılın projesi' dediği sözleri, ben 'Stratejik Derinlik' kitabımda yazdım. Kitabın arka kısmında 11 yıl önce ben yazdım. Bu açık açık bir intihaldir. Sen intihal nedir de bilmezsin. Bu resmen hırsızlıktırtır hırsızlık. Afro-Avrasya tabirini biz yazdık. Bunlar yapıldı, Merkez ülke Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu biraz oku, öğren. Bizi taklit ederek Türkiye'de siyaset yapılmaz" ifade etti.

Eleştirilerini sürdüren Davutoğlu, "Mega kent diyor. Biz Kanal İstanbul'la bunu yaptık. Kendinden oy veremeyen adamdan mega proje çıkar mı?" ifadelerini kullandı.

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